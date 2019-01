Тенис Дребни грешки спряха Григор Димитров за обрат на Australian Open 20 януари 2019 | 07:57 - Обновена 0 0 0 2 182 Григор Димитров направи няколко добри подаръка на рожденика Франсис Тиафо в осминафиналния сблъсък от Australian Open 2019 и за огромно съжаление на всички свои поддръжници трябваше да отпадне още на този етап от турнира. Вместо да се възползва от инерцията си в определени моменти, българинът пропусна възможностите си да поеме контрол върху резултата и съответно отстъпи с 5:7, 6:7(6), 7:6(1), 5:7 за 3 часа и 43 минути битка на корт "Мелбърн Парк". The happiest of birthdays for @FTiafoe #AusOpen pic.twitter.com/S01ueEmEw3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Бившият световен номер 3 всъщност не изигра слаб двубой, а самото качество на тениса не бива да бъде подценявано или обезличавано, само защото изходът от двубоя не е по вкуса на сънародниците ни. Григор направи непредизвикана грешка от форхенд по опразнен обратен диагонал, за да допусне пробив в първия сет, след като преди това не бе реализирал нито една от седемте си шанса за брейк. Във втората част пък се стигна до тайбрек, в който Димитров имаше два сетбола, но направи двойна грешка в неподходящ момент и впоследствие допусна обръщане. On the come up@FTiafoe def. Dimitrov 7-5 7-6(6) 6-7(1) 7-5 to reach his first Grand Slam quarterfinal. #AusOpen pic.twitter.com/VhTY53d1lg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Третият сет вече се разви по вкуса на всички фенове на Григор, макар той все пак да се нуждаеше от тайбрек, за да го спечели, но по изключително безапелационен начин. Тиафо изпитваше физически проблеми в началото на четвъртата част и именно в нея Димитров пропусна моментите да бъде по-агресивен и да потърси с категоричност пробива, а не просто да чака грешка от противника. И трите възможности бяха пропилени, късметът отлично покриваше 21-годишния американец през целия двубой и в последния възможен момент той направи брейк. Физическото му състояние се подобри и Тиафо успя да спечели изнурителната и доста качествена битка, като е спорно обаче доколко ще може да бъде конкурентен в четвъртфиналния сблъсък с Рафаел Надал и Томаш Бердих, тъй като изразходва вероятно всичкия си резерв от енергия. @@@ Димитров не можа да защити 360-те точки от миналогодишния четвъртфинал, като може да се сърди единствено на себе си, защото имаше достатъчен период от време, в който изглеждаше напът да направи първия си обрат от 0:2 сета. Той вече има 23 победи и 9 загуби в Австралия, като това е най-успешният му турнир от "Големия шлем", а на "Уимбълдън" е 15:9, на US Open - 8:8 и на "Ролан Гарос" - 7:8. ПЪРВИ СЕТ now

later@GrigorDimitrov #AusOpen pic.twitter.com/GsYT4ovcTA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Григор започна с успешен втори сервис по правата от полето за равенство, който не бе върнат от Тиафо, а втората точка също бе бърза и дойде след бекхенд в мрежата на американеца. За 40-0 Димитров записа ас номер 1 - плосък сервис по правата от полето за равенство, а геймът бе спечелен след по-продължително разиграване и чудесен форхенд по диагонала в движение на Григор, принудил Тиафо да прати топката в аут - 1:0. In their H2H, @GrigorDimitrov leads #Tiafoe 1-0, having won their only previous match in Toronto last year.



Will the Bulgarian spoil the American's birthday by extending his lead?#AusOpen pic.twitter.com/4M5Vh8JWkt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 21-годишният играч, който е един от само двамата непоставени на тази фаза (другият е Томаш Бердих), спечели бързи две точки с мощния си първи сервис, след което стана жертва на обстрел от бекхенд на Григор и успя единствено да намери мрежата. Както се стремеше във всяко разиграване, Тиафо бързо навлезе в корта и напредна към мрежата след сервис, като записа успешно бекхенд воле, след което реализира форхенд-уинър и си заслужи изравняване - 1:1. Григор заложи на класическа комбинация сервис-печеливш форхенд, а след това с драйв воле приключи добре подготвена акция към мрежата. Невърнат сервис по диагонала в полето за равенство доведе до 40-0, след което същото упражнение бе повторено по другата страна на половината на Тиафо - 2:1 и нов експресен гейм за шампиона от "Мастърс"-а в Синсинати 2017. @@@ Димитров внимателно изчака момента си след втори сервис и пласира два дълбоки форхенда по диагонала, принуждавайки противника да сбърка. Хубав слайс ретур на българина след това накара Тиафо отново да намери мрежата и да се озове в ранна беда - 0-30. Поредната порция подсечени бекхенди след добър ретур на Григор се оказаха прекалено сложни за 21-годишния американец, който пак сбърка и трябваше да отразява три точки за пробив. Малшанс след контакт с мрежата спасиха Тиафо в първия случай, а първият му ас намали изоставането на 30-40. Добре изградена атака на Григор по бекхенда на противника изглеждаше, че му е осигурила спечелване на разиграването, но форхенд по правата в аут опропасти и третия шанс за брейк. Агресивен форхенд по диагонала след поредния дълбок ретур провокира нова грешка на американеца, за да се стигне до четвърта възможност за пробив, но сервис-мрежа на Тиафо свърши работа. Димитров демонстрира отлична защита и все пак накара съперника си да изиграе два допълнителни форхенда, а последвалото невероятно разиграване провокира аплодисменти от публиката. И двамата заложиха на нестандартни отигравания и за съжаление Григор прати топката в аут в стремежа си да осъществи минаващ бекхенд. Форхенд в аут на излезлия към мрежата Тиафо обаче доведе до нов дюс, а българинът пак не можа да преодолее опонента си, когато излиза към мрежата. If this game is anything to go by, we're in for a treat!@FTiafoe has saved four break points...he holds for 2-2.#AusOpen | @Channel9 pic.twitter.com/A9g0s3Ong8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Въпреки че в последвалото разиграване вероятно съдиите не видяха аут на Тиафо, Димитров го измъчи с поредния си подсечен бекхенд и спечели точка за дюс. Отново страхотно разиграване, за съжаление, бе спечелено от американеца, тъй като Григор не посмя да излезе напред и да материализира предимството си, а изчакваше грешка на съперника, която така и не дойде. Тиафо обаче сбърка непредизвикано следващия си форхенд и отново вкара гейма в дюс, след което реализира уинър с чудесна къса топка от предната страна на ракетата си. Димитров не можа да върне кик сервис по диагонала от полето за предимство и след над 10 минути американецът все пак изравни на 2:2. В крайна сметка два поредни великолепни сервиса на шампиона от Финалите на АТР 2017 доведе до трети пореден безпроблемно спечелен гейм за него - 3:2. @@@ Отново подсечен бекхенд за смяна на посоката осигури предимство на Григор и Тиафо сбърка от форхенд за 0-15, а страхотен минаващ удар от задната страна на ракетата на българина наказа колебанието на противника му дали да излезе на мрежата - 0-30. Сервис-мрежа на американеца му донесе успех, въпреки добрата защита по ширината на корта от страна на Димитров, който опита отново да прибегне до рисков минаващ бекхенд, но този път не сполучи - 30-30. Мрежата отново помогна с нежелан контакт на Тиафо и той осъществи обрат, без да го е заслужил, а след това пласира добър сервис по правата от полето за предимство - 3:3. Григор отново изненада съперника с втори сервис в тялото му, който бе върнат в мрежата от навлезлия доста в корта американец. Непредизвикана грешка от форхенд на Димитров обаче възстанови за кратко паритета - 15-15, като отличен начален удар по диагонала в полето за равенство не можа да бъде отразен от Тиафо. Малко случаен ретур по правата при втори сервис на Тиафо закачи линията и се превърна в уинър, а в следващия момент Григор сбърка форхенд по обратния диагонал при празна половина на противниковото поле. Първа точка за американеца при вкаран първи сервис, първи негов шанс за брейк-бол и след нелепо отиграване от форхенд на Димитров и уинър на 21-годишния играч - първи пробив за дебютанта на осминафинали в "Шлема" за 3:4. @@@ Агресивен форхенд-ретур по правата при втори сервис позволи на Григор да поведе с 0-15, но плосък бекхенд в мрежата от ракетата на българина възстанови статуквото. Нов плосък бекхенд на Димитров в средата на корта сякаш изненада американеца, който удари с рамката на ракетата и топката излезе в аут за 15-30. Този път мрежата помогна на Григор и го подтикна да излезе на мрежата и да завърши с елементарен смач иначе добре изградено разиграване, позволило му да стигне до две точки за пробив. Първата бе опропастена след сгрешен тайминг по плосък бекхенд, а втората бе неутрализирана от мощен първи сервис на Тиафо. Дълбок и агресивен ретур, последван от мощен бекхенд на линията провокира американеца да прати топката в мрежата, за да се стигне до нов брейк-бол за Димитров. Комбинация сервис-форхенд обаче изтри и този шанс, а българинът сбърка форхенд по правата в следващото разиграване и противникът му получи предимство. Сервис-мрежа с елегантно воле на американеца му осигури спечелването на гейма - 3:5. Григор експресно дръпна с 30-0 с две лесни точки след безупречен сервис, включително трети ас, бяха последвани от грешка на мрежата при липса на концентрация с волето. Тиафо атакува отново мрежата и постави под напрежение Димитров, който обаче демонстрира великолепна защита и накрая принуди опонента да сбърка, за да поведе с 40-15. Голям късмет на американеца му позволи да намери бекхенда с рамката на ракетата и да прати топката до самата мрежа, но все пак с великолепен форхенд-уинър по диагонала в следващото разиграване Димитров спечели гейма за 4:5. @@@ Отново подсечен бекхенд на Григор се оказа нерешима задача за американеца, който прати топката в аут за 0-15, но силно въртелив сервис на Тиафо по диагонала в полето за предимство закачи линията - 15-15. Форхенд с рамката на ракетата на Димитров доведе до негова грешка, но той компенсира по чудесен начин с агресивен бекхенд-ретур и успешно излизане на мрежата, завършено с воле - 30-30. Изумителен уинър от подсечен бекхенд по правата препарира Тиафо и осигури осмата в сета точка за пробив за българина и той най-накрая я реализира със слайс-ретур - той свали топката в краката на излезлия противник и се стигна до негова грешка за 5:5. GRI-GOR GRI-GOR goes the chant on Melbourne Arena.



The 20th seed gets the break back vs #Tiafoe and it's 5-5.#AusOpen pic.twitter.com/CSM8B3p02S — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Тиафо игра прекомерно агресивно в следващите две разигравания и първо с воле на мрежата поведе с 0-15, а после рисков форхенд по къс диагонал закачи линията и му осигури ключово предимство, за да провокира грешка на Григор - 0-30. Сбъркан ретур на американеца намали изоставането на Димитров на 15-30, но след това елементарна грешка от бекхенд осигури два брейк-бола за противника. Форхенд-уинър по правата елиминира скорострелно първата възможност, но Тиафо си заслужи пробива в следващото разиграване, което разви с агресивни форхенди и дочака момента за печеливш такъв по правата - 5:6. On his 21st birthday, @FTiafoe is showing up!



He breaks back & will serve for the first set vs. #Dimitrov at 6-5.#AusOpen pic.twitter.com/eOksxnsy37 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Димитров не можа да завърши с бекхенд-воле едно от редките си излизания на мрежата след добър ретур, а американецът с елегантна пусната топка дръпна с 30-0. Подсечен бекхенд в аут на Григор осигури на противника три сетбола, като първият бе неутрализиран с перфектен печеливш ретур от задната страна на ракетата по правата - 40-15. Невърнат сервис обаче на 21-годишния американец доведе до спечелване на сета от него - 5:7 след 53 минути битка. @FTiafoe wins an electrifying opening set 7-5.



Can he keep it going and upset #Dimitrov? #AusOpen pic.twitter.com/XIVo75MCza — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 ВТОРИ СЕТ Тиафо опита да започне агресивно с бекхенд по правата след втори сервис на Григор, но го сбърка, а после не сполучи и с форхенд от средата на корта. Мрежата му помогна с къса топка за 30-15, но невърнат втори сервис по правата в полето за предимство осигури аванс от 40-15 за Григор. Геймът бе спечелен с четвъртия ас на българина - 1:0. Димитров направи неуспешен бекхенд-ретур от полето за равенство, а после Тиафо пласира втория си ас по диагонала. Българинът обаче блесна с великолепен форхенд-уинър по правата от положение извън корта и през най-високата точка на мрежата. 21-годишният американец обаче отговори на предизвикателството с бекхенд-уинър по правата, който закачи линията. Поредна доза късмет от ракетата на Тиафо - два пъти закачайки ъглите от трудни позиции - му осигуриха бързо спечелване на гейма за 1:1. @@@ Димитров наниза петия си ас и добави още един невърнат сервис, след което пък комбинация с форхенд провокира грешка на противника. Бекхенд в мрежата забави малко спечелването на гейма, но то дойде съвсем скоро и резултатът стана 2:1. Григор не можа да върне първи сервис по диагонала в полето за равенство, но в следващия момент пласира прекрасен форхенд по правата и принуди съперника да намери мрежата за 15-15. Непредизвикана грешка от форхенд на Тиафо открехна вратата за Димитров при 15-30, но той неутрализира опасността с поредната елегантна и перфектна къса топка, и то от форхенд. Излизане на мрежата на американеца не позволи на опонента му да се измъкне и с бекхенд-воле резултатът стана 40-30, но пък форхенд по правата в аут доведе до дюс. Ас номер 3 на Тиафо по диагонала му осигури предимство, а невърнат сервис по диагонала в полето за предимство стигна за 2:2. Сбъркан форхенд на Григор, но при максимално разтягане, изведе противника до 0-15, но нашето момче с невърнат сервис възстанови паритета. Форхенд-уинър по обратния диагонал позволи на Димитров да дръпне в резултата, а ас номер 6 по диагонала в полето за предимство направи 40-15. Тиафо направи хубав бекхенд-ретур по обратния диагонал на втори сервис, но Григор контрира с магически форхенд, превърнал се в печеливш за 3:2. @@@ Американецът продължаваше да цели линиите с въртеливия си форхенд по диагонала и към средата на корта, но Димитров отново успя да го матира с печеливш подсечен бекхенд по правата - 15-15. Хубав ретур на Григор му позволи да разходи опонента си по ширината на корта и да го принуди да извади отчаяния си форхенд, за да поведе с 15-30 за втори пореден път. Непредизвикана грешка от бекхенд по диагонала на Тиафо пък доведе до два брейк-бола, а хубав подсечен ретур в краката на американеца го провокира пак да сбърка - най-накрая пробив в подходящото време за 4:2. Grigor isn't going anywhere.@GrigorDimitrov breaks to take a 4-2 lead in the second after #Tiafoe won the first 7-5.



Game on. #AusOpen pic.twitter.com/1PKC3DYidK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Две бързи грешки от бекхенд на Григор обаче бързо го поставиха в беда още в следващия гейм при 0-30, но добър апроуч бе ознаменуван с технично воле на мрежата за 15-30. Тиафо обаче отново намери линията с форхенд по обратния диагонал, като преди това бе намерил линията с ретура си. Американецът сбърка ретур от бекхенд при втори сервис и пропусна първата си възможност за рибрейк, но Григор му го подари с първата си двойна грешка - 4:3. Григор не можа да завърши точка, която диктуваше, излизайки на мрежата, но пък бързо изравни на 15-15, след като подсеченият му бекхенд не бе върнат. Късметът продължи да покрива Тиафо в подходящите ситуации, като този път филето му осигури водачество с 30-15. Американецът продължи с грешките след слайсове на Димитров, а до брейк-бол се стигна, когато българинът изненада излезлия си съперник с форхенд и го принуди да сбърка - 30-40. За съжаление, Григор сбърка непредизвикано с подсечен бекхенд, а пък Тиафо направи успешна комбинация сервис по диагонала в дюс полето и форхенд-уинър по правата. Невърнат сервис по диагонала в полето за предимство спаси американеца и той някак си изравни на 4:4. Грешка от форхенд по обратния диагонал в самото начало бе неутрализирана моментално с хубав невърнат първи сервис по правата в полето за предимство - 15-15. Форхенд по диагонала в мрежата се превърна в 17-ата непредизвикана грешка на българина, а Тиафо атакува безпощадно втория сервис на съперника и завърши с воле - 15-40. Първият брейк-бол бе отразен с ас номер 7 по правата от полето за равенство, а след това невърнат сервис по диагонала в другата страна на половината възстанови паритета. Още една бърза точка след сервис-мрежа осигури предимство на Димитров, а бекхенд в аут на американеца за отрицателно време обърна развоя на гейма - 5:4. @@@ Мрежата върна жеста на Григор в първото разиграване, като реши да постави топката в полето на Тиафо за 0-15, но веднага след това тъмнокожият тенисит спечели лесна точка с първия си сервис. Димитров най-накрая реши да атакува истински и натисна максимално противника си, който можеше единствено да изкара форхенд в аут за 15-30. Непредизвикана грешка от предната страна на ракетата на българина обаче възстанови равенството, а агресивен втори сервис и прогрес към мрежата на Тиафо го ознаменуваха с успешно воле за 40-30. Димитров не върна следващия начален удар в полето за предимство и американецът оцеля за пореден път - 5:5. Григор започна с невърнат сервис по диагонала в полето за равенство и ас номер 8 по диагонала в дюс половината. Третата точка също беше бърза - невърнат втори сервис по правата в полето за равенство, а рисков форхенд по правата не оправда надеждите и не хвана линията за 40-15. Ретур-уинър на втори сервис по обратния диагонал доближи още повече Тиафо в резултата при 40-30, но Димитров го матира с нов невърнат сервис по правата в дюс полето - 6:5. @@@ Страхотната защита на Григор принуди съперника да сбърка при смяна на посоката от форхенд, но после Тиафо направи правилно упражнението след вкаран първи сервис - 15-15. Американецът осъществи успешна атака на мрежата и завърши с бекхенд-воле, а в следващото разиграване отново се спаси, благодарение на закачане на линията - този път от бекхенд по правата. Сбъркан бекхенд при дълбок ретур в краката на Димитров все пак върна интригата в гейма при 40-30, но невърнат сервис по правата в полето за предимство доведе до тайбрек - 6:6. Григор поведе с 1-0, след като разходи противника по ширината на корта и предизвика негова грешка, а Тиафо увеличи изоставането си с още една сбъркана топка от форхенд. За съжаление, Димитров влезе добре в разиграване след ретур на първи сервис, но също прати в аут топката с предната страна на ракетата си - 2-1. Страхотно пласиран форхенд по правата на българина не остави шансове за реакция на опонента му, но след това по възможно най-глупавия начин Григор си пропиля аванса от мини-пробив. Той трябваше да завърши където си поиска на сантиметри от мрежата, но вместо това постави топката на ракетата на Тиафо и последва уинър за 3-2. Чудесно развита точка в следващия момент обаче бе завършена с компенсиращо воле от бекхенд за 4-2 и нов мини-брейк в актива на Димитров, а поредният му подсечен бекхенд отново бе непосилна задача за американеца и той пак прати топката в мрежата - 5-2. Българинът загуби един от двата си мини-пробива аванс с форхенд в аут от основната линия, но следващото разиграване бе проведено разумно и безмилостно, като Тиафо бе разходен по ширината на корта, само за да не успее да прехвърли мрежата. Григор имаше три сетбола, като първите два бяха отразени с хубав сервис от страна на американеца и нова негова къса топка с деми воле. За съжаление, Димитров удари с рамката бекхенда си, точно когато форхенд на Тиафо за пореден път закачи линията, при което предимството се изпари - 6-6. Втората двойна грешка на българина съвсем обърна развоя на събитията при 6-7, а американецът реализира сетбола си с безпощаден форхенд по диагонала след мощен сервис в полето за предимство - 5:7, 6:7(6) за 1 час и 53 минути игра. Casually strollin' to a 2 sets-to-love lead over #Dimitrov.@FTiafoe is one set away from his maiden slam QF berth.#AusOpen pic.twitter.com/EXyGKyYPNP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 ТРЕТИ СЕТ Григор започна с хубав реутр от бекхенд в краката на Тиафо, за който той не бе подготвен, но после бързо изравни 15-15 с бърз сервис. Последва още една бърза точка за американеца, но Димитров веднага възстанови паритета с изящен бекхенд-уинър по правата. Два невърнати сервиса на Тиафо обаче му помогнаха да дръпне в резултата - 0:1. Грешка от бекхенд на Григор наклони леко везните в полза на противника му при 15-30, като първият сервис бе изоставил българина и той впоследствие бе принуден да сбърка и форхенд в движение, за да се стигне до два шанса за брейк. Невърнат сервис по правата от полето за равенство неутрализира първия, а после атака на мрежата и бекхенд-воле доведе до дюс. Невърнат сервис по диагонала в полето за равенство даде предимство на Димитров и той комбинира с деветия си ас - отново по диагонала - за 1:1. @@@ Великолепен бекхенд по правата през най-високата точка на мрежата от Тиафо изненада българина, който след това не можа да го размине с форхенд от трудна позиция - 30-0. Последва фантастичен и инстинктивен бекхенд-ретур, превърнал се в уинър, но за съжаление следващият сервис по диагонала не бе върнат - 40-15. Ас номер 5 по правата в полето за равенство набързо спечели гейма за американеца - 1:2. Ас номер 10 помогна на Димитров да поведе с 30-15, а тактиката сервис-мрежа го доближи само на точка от спечелване сравнително бързо на гейма. 11-ата директна точка от начален удар възстанови паритета моментално на 2:2. @@@ Димитров не можа да върне с бекхенд първия сервис на Тиафо, но следващият му ретур попадна дълбоко в противниковата половина и предизвика грешка от американеца. В следващия момент 21-годишният играч направи успешна акция на мрежата, след което се облагодетелства от грешка от форхенд на Григор. Хубав ретур на българина провокира сбъркна форхенд, но после неоправдан риск на Димитров с бекхенд по правата не позволи да се стига до драма - 2:3. Димитров направи 12-ия си ас по диагонала в полето за равенство, но го последва непредизвикана грешка от форхенд по същия този диагонал. Ретур-уинър от бекхенд на втори сервис на Тиафо го изведе до 15-30, но равенството бе възстановено с минаващ бекхенд по правата от ракетата на българина и воле в мрежата на противника. Грешка от бекхенд-слайс в средата на корта обаче доведе до точка за пробив на американеца, а пресилен форхенд с по-малко от сантиметър подари брейка на Тиафо - 2:4. @@@ Димитров контролираше следващото разиграване с бекхенд-слайс, но когато трябваше да го завърши с форхенд по обратния диагонал, извади топката в аут. Американецът направи първата си двойна грешка за 15-15, а този път съперникът му реализира много точен форхенд по обратния диагонал - 15-30. Страхотна защита на Григор и серия от подсечени бекхенди принудиха Тиафо да сбърка и да се стигне до два шанса за рибрейк. Първият бе отразен с невърнат сервис по диагонала към полето за равенство, но следващият бе материализиран с поредния красив бекхенд-уинър по правата - 3:4. Майсторска комбинация от дълбок сервис по диагонала в полето за равенство и форхенд по обратния диагонал бе последвана от нов добре пласиран форхенд за грешка на Тиафо - 30-0. Пак сервис-форхенд изведе Димитров до 40-0, а нов невърнат сервис по диагонала в полето за предимство означаваше, че резултатът е изравнен за по-малко от минута - 4:4. @@@ Американецът сбърка елементарно воле до мрежата след много къс бекхенд ретур на Григор, но после пък посрещащият не можа да завърши минаващ удар от задната страна на ракетата си. Хубав къс ретур на Димитров бе последван от отличен минаващ бекхенд за 15-30, след като Тиафо закъсня да стигне до топката. Форхенд в мрежата на Григор при атака на мрежата на противника възстанови равенството 30-30, но американецът веднага след това сбърка форхенд по обратния диагонал. За съжаление, сервис по правата към полето за предимство не бе върнат и брейк-болът бе отразен, а ас номер 6 по диагонала донесе предимство на Тиафо. Двойна грешка номер 2 от неговата ракета обаче пак изравни резултата, а грешка в неподходящ момент от форхенда на Григор в средата на корта избави опонента му от по-големи неприятности. Същото упражнение, но от другата страна, върна паритета, само че американецът се поправи с великолепен форхенд-уинър по обратния диагонал след хубава защита на Димитров. Тиафо затвори гейма със сервис-мрежа и успешно воле от форхенд, за да провокира съперника да изпълнява начален удар за оставане в турнира - 4:5. The birthday boy is in some blistering form today!@FTiafoe is making it rain winners & it's 5-4 in the third. #Dimitrov will serve to stay in the match.#AusOpen pic.twitter.com/VpQtXjJaAV — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Григор започна с грешка от форхенд по обратния диагонал, когато бе изградил атаката си с плоски бекхенди. Той компенсира с хубав сервис по правата в полето за предимство, който не беше върнат, а след това реализира уинър по обратния диагонал от форхенд на мрежата за 30-15. Въртелив форхенд по правата обаче на Тиафо се оказа сложен за Димитров и той не можа да го върне в очертанията на корта, но малко по-късно американецът сбърка от бекхенд - 40-30. Атакуващ форхенд след корав негов ретур позволи на 21-годишния играч да стигне до дюс, а Григор го затрудни с втори кик сервис, посрещнат в мрежата. Геймът бе спечелен спокойно с постепенна акция и атака на мрежата, завършена с елегантно бекхенд-воле за 5:5. Димитров мощно отправи минаващ бекхенд в близост до филето и Тиафо нямаше как да контролира волето си, но после българинът пропусна идеален шанс да поведе с 0-30, пращайки форхенд в аут при опразнена половина от противниковото поле. Чудесната защита на Григор не му донесе дивиденти, защото последва елементарно сбъркан подсечен бекхенд, но отново се стигна до равенство 30-30 след форхенд в мрежата на американеца. Много силен и въртелив втори кик сервис на Тиафо му осигури предимство от 40-30, но Димитров пак го излъга с минаващ удар от бекхенд в тялото, след който кълбото бе пратено в аут с грешка - дюс. Отново втори сервис на противника не можа да бъде върнат от българина, но пък последва подарък при неуспешно излизане на мрежата от Тиафо. Пак минаващ удар от бекхенд се оказа прекалено труден за контриране с воле от американеца и се стигна до т.нар. "скрит сетбол" за Григор, само че той бе отразен с ас номер 7 по диагонала в полето за равенство. Великолепен форхенд-уинър по обратния диагонал на родения в Хасково тенисист го изведе до втори брейк-бол, но той бе изтласкан назад още със сервиса на противника и впоследствие прати в аут топката с предната страна на ракетата си. Пореден невърнат втори сервис в полето за равенство от Димитров свали малко товара от плещите на противника му, а смач по отскочила топка в близост до мрежата донесе спечелване на гейма за Тиафо - 5:6. @@@ Григор започна с невърнат сервис по диагонала в полето за равенство, а после упражнението бе повторено още веднъж. Ас номер 14 бе последван от леко късметлийски ретур-уинър с изключително къс диагонал, но следващият начален удар свърши работата - 6:6.&

