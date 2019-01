Снукър Невероятният Рони О'Съливан е на 13-и финал в "Мастърс"! 19 януари 2019 | 18:58 0 0 0 0 3 За изумителен 13-и път от 25 участия неповторимият Рони О'Съливан се класира на финала на "Мастърс" и ще преследва безпрецедентни 8-ми триумф от най-престижния турнир извън ранкинг системата и 20-и от "Тройната корона". Ракетата срази с 6:3 Дин Дзюнхуей и в битката за изключително ценното отличие и 200 000 паунда ще спори с победителя от другия полуфинал между Джъд Тръмп и Нийл Робъртсън. O'Sullivan: "What was said is between me and Ding, we keep that private to each other. He's got a heart of gold and I just see him like a brother." pic.twitter.com/Pz2cWks3iW — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 О'Съливан поведе с 4:0 на интервала и изглежда се справяше отлично с това да не оставя шансове на противника си, а след почивката интригата се завърна с пълна сила. Дин спечели 30-минутен фрейм за 4:1, после направи два поредни сенчъри брейка от 107 и 122, за да се доближи максимално в резултата до 4:3. Втората "стотица" бе неуспешен опит за максимум, който щеше да влезе в историята като един от най-вълнуващите и атрактивни, поради флука по последната жълта. ROCKET BLASTS INTO THE FINAL



Ronnie O'Sullivan is through to his THIRTEENTH Masters final after a 6-3 victory over Ding Junhui! #DafabetMasters pic.twitter.com/QKxTh6zBS0 — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 О'Съливан окуражаваше противника си в този момент, но в следващите два фрейма успя да го накаже, макар изобщо това да не се случи по убедителен начин на "една щека". Все пак, оказалият се последен девети фрейм бе приключен със серия от 93 - най-високата за Гения от Чигуел в мача. Това бе 55-а победа за Рони в "Мастърс" в 73-ия му мач, докато Дзюнхуей вече има 14 поражения и 16 успеха във визитката си. Той обаче може да бъде повече от доволен от изиграния турнир, защото преди тазгодишното му издание имаше само един спечелен мач в "Александра Палас". Тя дойде през 2017 година, като преди това добрите моменти на първата щека на Азия бяха свързани с "Уембли Конфърънс Сентър" и "Уембли Арина", а именно там той вдигна трофея си през 2011 година. О'Съливан остава само с едно поражение на полуфинал в "Мастърс" в кариерата си - 1:5 от Нийл Робъртсън през 2015-а, като той спечели и втория двубой с Дин на този турнир. What a lovely moment this is...#bbcsnooker pic.twitter.com/KsrSxE5eg5 — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 19, 2019 Предишната им среща бе от 1-ви кръг през 2012-а, когато Ракетата бие с 6:4, а иначе вече той води с 13:3 победи в общото им съперничество, като имат и 3 равенства от вече несъществуващата Висша лига. Последният успех на Дин над Гения от Чигуел си остава битката в "Крусибъл" 2017 - 13:10. Ronnie O'Sullivan 1-0 Ding Junhui



Ronnie O'Sullivan 1-0 Ding Junhui A break of 58 is enough for 'The Rocket' to clinch the opening frame. #DafabetMasters pic.twitter.com/zTRGeu0Gqm — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Първият фрейм започна с по-стабилен фрейм, в който първи натрупа точки в актива си - 12, а после направи хубав сейфти удар, поставил в неудобна ситуация съперника му. Дин направи предизвикана грешка и остави налична червена, а Рони довърши започнатото със серия от 58, като реализира фрейм-бола си с лява ръка - 1:0.



Ding loses position on 42 and O'Sullivan pounces with a break of 75 to double his advantage! #BBCSnooker pic.twitter.com/BV2fEOg8qc — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Дин първи се развихри между топките в следващата партия, но сам си затвори пътя към следващата червена и трябваше да си седне в стола с 42 точки на сметката си. На всичкото отгоре той не скри бялата и остави дълга налична на О'Съливан, който не се подвоуми да я атакува и да я отбележи в горния ляв джоб, нищо че не бе никак лесна. Още в началото на посещението си Рони си разви червените на достатъчно добри позиции, за да има широки зони за пласиране и разчисти до цветовете с брейк от 75 точки - в този момент той водеше с 33 точки при 27 останали на масата. Дин искаше да постави снукър зад черна, разхождайки кюбола от боулк зоната, но пък той без да иска вкара жълтата и предаде фрейма - 2:0. Ronnie O'Sullivan 3-0 Ding Junhui



The one-way traffic continues as the seven-time champion adds a 52 break to get over the line in frame three and extend his lead!



Live streaming https://t.co/1aOCUEgyUf pic.twitter.com/9gSmZiH3fc — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Третата партия бе първата, която започна с по-продължителна тактическа битка с отваряне на червените, като О'Съливан имаше късмета да получи шот-ту-нотинг два пъти и се възползва във втория случай, за да открие сметката си с чудесен дълъг удар. Той дори поздрави съперника за защитния му удар, преди да реализира червена от значителна дистанция и да си отвори пътя за резултатна визита. О'Съливан обаче трябваше да се съобразява с факта, че черната не бе налична за комбинации, защото бе извън игра - долепена до горния къс борд. При 20 на сметката си малко изненадващо Ракетата излезе от позиция и трябваше да играе сейфти, пращайки бялата на основния борд. Дин пак направи никак нелош защитен удар, но остави червена за шот-ту-нотинг, а О'Съливан отново демонстрира великолепна успеваемост при дългите удари. Вече имаше и достатъчно червени на подходящи позиции за вкарване, а пък черната се явяваше застраховка, че Дин много трудно би осъществил обрат във фрейма. Рони разчисти до три оставащи чевени с брейк от 57 и поведе повече от комфортно с 3:0 фрейма. Ronnie O'Sullivan 4-0 Ding Junhui



Ding with a mountain to climb as he watches O'Sullivan fire in a break of 56 to make it four in a row with 93% pot success and 70% of the table time! #BBCSnooker pic.twitter.com/9Slmhr5TcW — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Следващата партия също не започна обещаващо за Дзюнхуей, защото О'Съливан натрупа 38 на сметката си, преди да направи много добър сейфти удар, скривайки кюбола зад кафявата на основния борд. Дин направи два добри опита да излезе, но безуспешно, след което битката се пренесе в други позиции на масата. Отново Рони имаше възможност да реализира дълъг шот-ту-нотинг и бе безупречен, а китаецът вече изоставаше с 47 точки, и то без да е получил дори частична възможност за вкарване. Нова дълга червена от щеката на Рони предизвика аплодисменти от публиката, а той успя да комбинира с трудна синя и да се придвижи за атака на трите от шестте останали червени, които бяха налични за реализиране (другите долепени до бордовете). Ракетата реализира нов халф-сенчъри от 56 и поведе безмилостно с 4:0 на интервала, обезкуражавайки съперника си. Ronnie O'Sullivan 4-1 Ding Junhui



A marathon fifth frame goes the way of Ding as he gets off the mark to stop the rot! #DafabetMasters pic.twitter.com/Rx4yLUUFD3 — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 След почивката най-после Дин имаше възможност да открие сметката си по отношение на фреймовете, което бе огромен позитив за него, защото преди паузата бе престоял само в 30% от времето на масата. Петата партия бе маратонска (30 минути) и отиде на сметката на китаеца без големи точкови серии, като той просто показа по-голяма концентрация от О'Съливан, но трябваше да се бори непоколебимо, за да намали изоставането си до 4:1. Ronnie O'Sullivan 4-2 Ding Junhui



Back-to-back frames for the 2011 Masters Champion as he produces a brilliant break of 107 to close the gap!



Watch live https://t.co/mhHwlFI2Ae pic.twitter.com/rVvLtebKFh — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Дзюнхуей наистина настъпи педала на газта в следващата партия и вече напълно заслужено бе аплодиран от публиката, защото истински върна интригата в двубоя с брилянтен сенчъри брейк от 107 точки в най-подходящия момент. Това бе четвърта "стотица" за шампиона от 2011-а в тазгодишното издание на турнира и той съкрати изоставането си до 4:2. WHAT AN EFFORT!



An incredible attempt at the maximum from Ding including a superb cut on the black and an outrageous fluked yellow, but it ends at 122! #BBCSnooker



Ronnie O'Sullivan 4-3 Ding Junhui pic.twitter.com/EZ0OyUECaZ — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Първата щека на Азия направи и първия легитимен опит за максимален брейк в "Мастърс" 2019, като всичко вървеше по план до осъществяването на осмата комбинация червена-черна, след което излезе от позиция. Това не означаваше, че компенсиращите му удари не бяха на нужното ниво, но вече при 80 точки на сметката си той пропусна ключов вторичен разбиващ удар по останалите пет червени. Дин обаче блесна с чудесен плант, за да наниже 11-ата червена и да остане по черна, което изглеждаше като последната му трудна задача. За съжаление, китаецът остана без добра позиция по последната черна (от разчистването на 1-точковите), но успя да я реализира с помощта на механичен мост по крайно драматичен начин. Горният ляв джоб я прие болезнено бавно, като дори О'Съливан изглеждаше безкрайно напрегнат и окуражаваше опонента си. Невероятен флук му осигури жълтата, но трудна зелена към десния среден не пожела да влезе и за съжаление на всички максималният брейк не се получи. Все пак, втори пореден сенчъри за Дин от 122 точки и още по-сериозно заличаване на пасива - вече само 4:3. Ronnie O'Sullivan 5-3 Ding Junhui



The seven-time champion stops the rot as he takes frame eight to go within one of the final! #BBCSnooker pic.twitter.com/umA3bgvipV — Live Snooker (@Livesnooker) January 19, 2019 Ако включим края на петия фрейм, то Дзюнхуей бе в поредица от 255 точки без съперникът му да е реализирал нито една топка. Рони прекрати сушата си, когато китаецът не можа да вкара червена за горния десен джоб, като подхвана поредица от 34, но излезе от позиция по последната развита 1-точкова топка извън групата и не можа да я пласира в "жълтия" джоб. Дин обаче отново бе спрян от същите челюсти и О'Съливан отново получи възможност да трупа в актива си. С още 22 натрупани точки Рони прибегна до сейфти, тъй като не можеше да стигне до нова червена. Дзюнхуей направи фаул в последвалата кратка тактическа размяна и изглеждаше сякаш противникът му лесно ще реализира нужните две червени и една черна за победата. О'Съливан пропусна обаче и си седна на стола при 60 точки аванс и 62 оставащи на масата. Впоследствие Ракетата не можа да прати в джоба още три червени от далечна дистанция - те не бяха лесни, но преди интервала такива удари влизаха безотказано. Последва пък порция пропуснати възможности от страна на първата щека на Азия, преди О'Съливан да вкара въпросната проблемна 13-а червена и да си отвори пътя към 5:3. Рони направи нетипична грешка при изпълнение на сейфти в началото на следващия фрейм, но пък Дин успя да реализира само 13 точки, преди на свой ред да направи неточност и да остане без налична червена. Впоследствие Ракетата прекрати тактическата битка с един от редките си вкарани трудни дълги червени (след интервала) и подхвана сложно изграден брейк, превърнал се в разчистване - 93 за О'Съливан и крайно 6:3.

