Синът на Михаел Шумахер подписа договор с Ферари

I am thrilled that Ferrari has entered a partnership with me and my next future in motorsport will be in red, being part of the @ferraridriveracademy and also of the @scuderiaferrari Family. I can only profit from the immense amount of expertise bundled there. Be sure I will make everything to extract whatever helps me achieve my dream, racing in Formula 1. It is more than obvious that Ferrari has a big place in my heart since I was born and also in the hearts of our family, so I am delighted on a personal level about this opportunity as well. #FDA #FerrariDriverAcademy #ForzaFerrari #SCM #TeamMS Ich bin überglücklich, dass Ferrari eine Partnerschaft mit mir eingegangen ist und dass meine Zukunft im Motorsport als Teil der @ferraridriveracademy und auch der @scuderiaferrari Familie rot sein wird. Dies ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, und ich kann nur von dem immensen Know-how profitieren, das dort gebündelt ist. Ich werde alles dafür tun, meinen Traum von der Formel 1 zu verwirklichen. Es ist offensichtlich, dass Ferrari seit meiner Geburt einen großen Platz in meinem Herzen und auch in den Herzen unserer Familie hat, deshalb freue ich mich auch auf persönlicher Ebene über diesen Schritt. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Familie, Freunden und Partnern bedanken, die mich die ganze Zeit unterstützt und mir geholfen haben, an diesem Punkt anzukommen. - pics by ARC/mcb and @f1gregoryheirman

