Нападател на Юве бил близо до отказване на 16 години

#Juventus star #Bernardeschi: 'Doctors didn't know if I will be able to play football or not' https://t.co/NNXnJeuHnc pic.twitter.com/LgaRsRzzbE — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 19 януари 2019 г.

Federico #Bernardeschi: '#Astori used to hug me first whenever I scored a goal' https://t.co/frUHTQthsa pic.twitter.com/P48mjMIVOB — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 19 януари 2019 г.

“Накрая успех да преборя проблема с диета и лекарства. Този момент ме промени със сигурност. Сега се радвам още повече на моите успехи. Преди да премина в Ювентус разговарях с Давиде Астори. Той разбра желанието ми да напусна Флоренция, но не беше щастлив. Няколко седмици след неговата смърт си татуирах номера, с който игра. Където и да отида, той е с мен и ме закриля”, завърши нападателят. Нападателят на Ювентус Федерико Бернардески разказа своята история по време на юношеските години, когато е бил много близо до това да сложи край на футболната си кариера. Проблем със сърцето е можело да извади един от най-талантливите италиански футболисти от играта. Бернардески си спомни и своя добър приятел Давиде Астори, когато двамата играеха заедно за Фиорентина . Преди по-малко от година Астори ни напусна заради проблем със сърцето.“Когато бях на 16 години, трябваше да вляза в Примаверата на Фиорентина. По време на един медицински тест докторът на отбора откри проблем. Подложих се на обстойни прегледи и разбрахме, че сърцето ми е разширено. Докторите не знаеха дали ще мога да продължа да играя футбол. Не можех да повярвам. Трябваше да спра с футбола за шест месеца. Това бяха шестте най-трудни месеца в моя живот. Живеех сам във Флоренция и нямаше какво да правя”, започна разказа си Бернардески.“Накрая успех да преборя проблема с диета и лекарства. Този момент ме промени със сигурност. Сега се радвам още повече на моите успехи. Преди да премина в Ювентус разговарях с Давиде Астори. Той разбра желанието ми да напусна Флоренция, но не беше щастлив. Няколко седмици след неговата смърт си татуирах номера, с който игра. Където и да отида, той е с мен и ме закриля”, завърши нападателят.

