Манчестър Юнайтед - Брайтън 2:0 (гледайте тук)

Манчестър Юнайтед и Брайтън играят в мач от 23-тия кръг във Висшата лига на своя “Олд Трафорд”. “Червените дяволи” са в серия от шест поредни успеха във всички турнири и пет в Премиър лийг, което пък превърна временният наставник Оле Гунар Солскяер в първия мениджър на тима с подобно постижение.

25-тата минута бе отсъдена дузпа от страна на Антъни Тейлър, след като Гаетан Бонг задържа Пол Погба, а от другата страна в съприкосновението се включи и Шейн Дъфи. Все пак последвалите повторения не убедиха на 100% в правилността на решениетона арбитъра. Френският халф обаче нямаше никакви колебания и отбеляза в десния ъгъл, макар Бътън да избра същия ъгъл. Това е десето попадение за Погба от началото на сезона.

42-ата минута Маркъс Рашфорд за пореден път потвърди отличната си форма след идването на Солскяер и отбеляза красиво второ попадение за своя тим. Той получи топката в наказателното поле от Диого Далот, преодоля защитник и губейки баланс успя да изстреля топката в далечния ъгъл на вратата.

Норвежецът заложи на идентична единайсеторка с тази, която измъкна труден успех над Тотнъм в Лондон през миналата седмица, но Люк Шоу получи травма на загрявката и бе заменен от Диого Далот. На скамейката за Юнайтед се завръщат Алексис Санчес и Ерик Баий, който пък изтърпя наказание от три срещи за директен червен картон.

Гостите, които са 13-и с 26 точки, са в серия от два мача без успех, след като завършиха наравно в гостуването си на Уест Хам, но загубиха с 1:0 от Ливърпул в предния кръг като домакин и ще иска да направят опит да се доближат до Борнемут, който домакинства на Уест Хам. Крис Хютън отново няма да може да разчита на Ив Бусума, който не бе на линия и за срещата с Юрген Клоп и компания, а атаката се води от Глен Мъри подпомаган от Юрген Локадия.

