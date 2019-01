"Светците" се изкачват в класирането, Евертън отново разочарова

Домакински успех с 2:1 срещу Евертън отдалечи Саутхамптън от зоната на изпадащите във Висшата лига. Попадение на Джеймс Уорд-Праус и автогол на Люка Дин донесоха трите точки на "светците", които вече са на 15-о място в класирането.



Евертън отново разочарова далеч от "Гудисън Парк" и остана на 11-о място. "Карамелите" изиграха слаб мач, но и късметът не бе на тяхна страна, защото получиха първия гол в момент от двубоя, когато бяха взели инициативата. В края Гилфи Сигурдсон успя да се разпише, но за повече нямаше време.

Саутхамптън тръгна нагоре под ръководството на новия мениджър Ралф Хазенхютъл и дори отпадането с дузпи от Дарби Каунти за ФА Къп не бе драматично прието от феновете, защото голямата цел е оцеляването в елита. "Светците" се надяваха да не изравнят клубния антирекорд от три поредни домакински загуби в Премиър лийг, а това означаваше, че трябва да покажат повече стабилност в отбрана, след като не допуснаха гол в само един от предишните си 12 шампионатни мача.



Хазенхютъл подреди отбора си в 3-5-2, с Нейтън Редмънд и Дани Ингс в предни позиции. Тримата защитници бяха Ян Беднарек, Джак Стивънс и Яник Вестергорд.

Евертън имаше само две победи далеч от дома през сезона, но пък се справяше добре срещу отборите от долната половина на класирането. "Карамелите"обаче не можеха да се похвалят с добри показатели от визитите на Саутхамптън - 3 победи, 6 равенства и цели 10 загуби.Мениджърът Марко Силва разчиташе Адемола Лукман да продължи със силните си изяви от последните седмици. Гилфи Сигурдсон и Бернард допълниха офанзивното трио зад Ричарлисон , а Андре Гомеш и исканият от ПСЖ Идриса Гей бяха двамата вътрешни полузащитници.Саутхамптън започна по-смело, а най-деен в редиците на домакините беше Джеймс Уорд-Праус. След негово центриране в 15-ата минута Ингс отправи първия точен изстрел към една от двете врати, но Джонатан Пикфорд нямаше проблеми. Малко след това Ян Валери опита далечен удар, който беше блокиран.В средата на полувремето "карамелите" се активизираха и сътвориха няколко хубави комбинации. Сигурдсон и Бернард изостриха действията пред вратата на Саутхамптън, но Ричарлисон бе добре пазен. В 27-ата минута Дани Ингс от домакините нанесе силен удар, спасен от Пикфорд.В 33-ата Пиер-Емил Хьойбер подаде на Редмънд, който уцели гредата. Десният бек на "светците" Седрик Соареш пък се контузи и трябваше да отстъпи мястото си на Мат Таргет Евертън рядко атакуваше до почивката, но в началото на втората част само добрата намеса на Алекс Маккарти попречи на Сигурдсон да открие резултата. В 50-ата минута Уорд-Праус с прекрасен удар извън наказателното поле изненада Пикфорд и Саутхамптън поведе. Голът бе втори за халфа през сезона.С влизането на Доминик Калвърт-Люин вместо Андре Гомеш Евертън получи повече скорост в предни позиции, но атаките на "карамелите" продължиха да са лесни за разгадаване. В 64-ата минута Люка Дин се оказа на неподходящото място и си вкара автогол, който направи задачата на гостите още по-трудна.Марко Силва пусна в игра Дженк Тосун вместо Ричарлисон, но в Евертън не си вярваха, че са способни на обрат. Адемола Лукман хвърли много сили, но не срещна достатъчно подкрепа от съотборниците си и за пореден път през сезона "карамелите" останаха с празни ръце при гостуване. Все пак, в добавеното време Сигурдсон намали на 1:2 след пас на Кюрт Зума , но това бе всичко, което направи тимът от Ливърпул.В следващия кръг Саутхамптън ще приеме Кристъл Палас , а Евертън отново ще гостува, този път на аутсайдера Хъдърсфийлд