Неочакван герой поведе Нюкасъл към скъпоценна победа

Нюкасъл постигна една от най-важните си победи от началото на сезона във Висшата лига. Отборът на Рафаел Бенитес разгроми с 3:0 Кардиф Сити и се изкачи на 17-о място в класирането, измествайки от него "сините птици".



Защитникът Фабиан Шер беше големият герой за домакините. Той вкара първите два гола, след като до момента не се бе разписвал нито веднъж в елита на английския футбол. Айосе Перес в добавеното време довърши гостите.

Нюкасъл не бе спечелил нито един от предишните си 5 мача и беше в зоната на изпадащите, с точка по-малко от днешния си съперник. "Свраките" обаче се надяваха да продължат традицията от началото на сезона да нямат загуба срещу друг от последните 7 тима в класирането.



През седмицата отборът на Бенитес постигна драматичен успех с 4:2 над Блекбърн в преиграването от третия кръг на ФА Къп, но хвърли много усилия, а важни фигури получиха травми. За радост на испанския мениджър, Джамал Ласелс и Фабиан Шер се възстановиха бързо и заеха местата си в центъра на защитата. Айзък Хейдън също попадна в титулярния състав, подреден в системата 5-4-1. Единственият нападател беше Хосе Саломон Рондон, а Айосе Перес и Кристиан Атсу действаха по двата фланга.

TEAM NEWS



Here's how Newcastle United will line up for today's @premierleague game against @CardiffCityFC at St. James' Park. #NUFC pic.twitter.com/neLpTDAfto