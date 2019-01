Нокаутираха потенциалния съперник на Кобрата

Потенциалният следващ съперник на Кубрат Пулев – Кобрата, Брайънт Дженингс, беше изненадващо нокаутиран в последния 12-и рунд от Оскар Ривас. Атрактивната битка в тежка категория се състоя във Верона (САЩ). Бившият претендент за световната титла играеше много защитно, но губеше в две от картите на съдиите преди заключителния рунд. Ривас се хвърли много агресивно в заключителните минути.

#AndNew@OscarKaboom wins the IBF International, NABO & NABF Heavyweight Titles with a 12th-RD TKO of @BYJennings tonight at @TurningStone in Verona, New York. #JenningsRivas #TeamRivas pic.twitter.com/4et4EZkx29