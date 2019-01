Бокс Бронър се оказа малко по-тежък от Пакяо (видео + галерия) 19 януари 2019 | 12:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Ейдриън Бронър (33-3, 24 KO) се оказа малко по-тежък от филипинската легенда Мани Пакяо (60-7, 39 KO) преди предстоящата им битка в MGM Grand в Лас Вегас.

Американецътсе оказа малко по-тежък от филипинската легендапреди предстоящата им битка в MGM Grand в Лас Вегас. @@@ Двубоят е за титлата WBA Regular в полусредна категория (66,68 кг), а двубоят се очаква да започне след 04,00 часа българско време.

Двубоят е за титлата WBA Regular в полусредна категория (66,68 кг), а двубоят се очаква да започне след 04,00 часа българско време. @@@ По време на официалната церемония по претеглянето се оказа, че Мани Пакяо тежи 66,22 кг, а Бронер закова кантара ан 66,45 кг.

По време на официалната церемония по претеглянето се оказа, че Мани Пакяо тежи 66,22 кг, а Бронер закова кантара ан 66,45 кг. @@@

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner – weigh-in results https://t.co/mjn1krKO9u — Boxing News 24 (@boxingnews24) January 19, 2019 Това бе първа предсрочна победа за Мани от 2009 година. В последния си двубой прези 2018 година Пакяо, който тогава бе още на 39 години, нокаутира Лукас Матис и завоюва пояса WBA Regular.Това бе първа предсрочна победа за Мани от 2009 година. @@@

За последен път Бронър се качи на професионалния ринг през април 2018 година срещу Джеси Варгас. Боят завърхи наравно.

Why Most of Us Still Root For Manny Pacquiao https://t.co/a2kwyOvL4I pic.twitter.com/WpKFZ9e6ba — BoxingScene.com (@boxingscene) January 19, 2019 За последен път Бронър се качи на професионалния ринг през април 2018 година срещу Джеси Варгас. Боят завърхи наравно.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 785

1