Евертън може да се подсили с Батшуай

Нападателят на Челси Миши Батшуай може да се озове в Евертън, според няколко от британските медии. Белгийският нападател в момента играе за испанския Валенсия под наем, но до момента не успява да покаже добрата форма от през стоя си Борусия Дортмунд през пролетта.

Както съобщава The Sun, "карамелите" са готови да платят за него 40 милиона лири. Белгиецът е искан и от Монако до края на сезона, като първоначалните информации гласяха, че Батшуай предпочита френския тим, но трансфера зацикли в последните дни. В настоящия сезон 25-годишният нападател записа 23 мача за Валенсия и вкара 3 гола.

Michy Batshuayi is reportedly returning to Chelsea this month after failing to impress at Valencia.



Batshuayi was substituted at half-time during their last match with Marcelino saying after the game - “We need signings up front. In some cases our patience has run out”. pic.twitter.com/zpdRY4o2T5