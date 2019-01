Айлендърс би Вашингтон като гост и ги измести от лидерската позиция в дивизията

Томас Грейс спря 19 изстрела, за да стигне Ню Йорк Айлендърс до ценен успех като гост на шампионите от Вашингтон с 2:0. С тази победа Айлендърс изместиха своя противник от лидерската позиция в дивизия Метрополитън. Джош Бейли и Кал Клътърбък отбелязаха в началото на третия период. Вратарят на Вашингтон Брейдън Холтби спря 23 от 25 удара, но това не помогна, за да бъде предотвратена загубата.

