Бокс Мани Пакяо: Легендата продължава 19 януари 2019 | 10:02 - Обновена 0 0 0 0 3 Филипинската суперзвезда Мани Пакяо (60 победи, 39 с нокау, 7 загуби и 2 равни) продължава да пише историята на професионалния бокс. Единственият шампион в осем различни категории няма никакво намерение да се отказва, въпреки че преди месец навърши 40. @@@ Ветеранът продължава да учудва всички специалисти, а тази вечер ще се изправи срещу един от най-популярните американски боксьори Ейдриън Бронър Ейдриън Бронър (33-3, 24 KO). 12-рундовата битка ще бъде за титлата на Световната боксова асоциация в полусредна категория. Поясът беше спечелен от Пакяо в предишния му мач с едно от най-впечатляващите представяния за филипинеца през последните години. Той нокаутира в седмия рунд Лукас Матисе, като преди това го свали на три пъти в нокдаун.

Голяма част от специалистите и феновете смятаха, че Пакяо ще окачи ръкавиците след шокиращото поражение от Джеф Хорн през 2017 г. Доста дискусионното съдийско решение се оказа катализатор за именития шампион. Той си взе година почивка преди тоново да се качи на ринга в официален мач. Adrien Broner goes off on Showtime's Al Bernstein at the final press conference before his fight with Manny Pacquiao. Refuses to answer questions, then gets his team to do the same. pic.twitter.com/D4c4DDYfFZ — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 16, 2019 Двубоят в „ЕмДжиЕм Гранд Арина“ беше проектиран от митичния Ал Хеймън, който направи Флойд Мейуедър мултимилионер. Той подписа договор с Пакяо през октомври. Още един факт затвори устите на критиците, които призоваваха легендата да окачи ръкавиците. Мани се събра със своя дългогодишен треньор Фреди Роуч. Двамата се разделиха след 16 години съвместна работа през миналата година. Пакяо реши да не ползва Роуч за мача с Матисе, но сега нещата се промениха. Именитият наставник вече няма физическа възможност да държи лапите и това вече е задължение на неговия асистент Бубой Фернандес. Скандалният Ейдриън Бронър имаше желание да се бие с Пакяо още през 2016-а, но тогава неговите финансови претенции не бяха задоволени.

@@@ 29-годишният талант (33 победи, 24 с нокаут, 3 загуби и 1 равен) също се нарежда сред най-големите шампиони. Той е печелил поясите в четири различни категории, а звездата му изгря още преди осем години, когато започна да доминира. Американецът започва да боксира едва на шест години, а от 2008-а е професионалист. Атрактивният бързак беше победен от Маркос Мейдана, Шон Портър и Майки Гарсия, но въпреки това носи опасност срещу всеки опонент.

@@@ Бронър не се намира в най-добрата си форма.След поражението от забележителния Майки Гарсия през юни 2017-а той направи само още един мач. През април миналата година той завърши наравно с Джеси Варгас. Photos: Manny Pacquiao, Adrien Broner - Ready For War https://t.co/pxBNck6eOY pic.twitter.com/rqeW15xIid — BoxingScene.com (@boxingscene) January 19, 2019 Последните две години за Бронър се превърнаха в кошмарни за него, а неговият прякор – Проблема се прояви в пълна сила. Той редовно имаше срещи с адвокати и на няколко пъти се явяваше в съдебни зали. В края на 2016-а американецът разтревожи своите фенове със самоубийствени постове в социалните мрежи. След това беше подведен под отговорност за душене на сервитьорка, неявяване в съда за арест от 2014-а и сексуално посегателство.

@@@ Напълно логично Мани Пакяо беше обявен от букмейкърите. Коефициентът за негова победа е около 1.36, докато ставката за Бронър е към 3.50. Успех за филипинеца ще му отвори вратата за евентуален супер мач срещу Флойд Мейуедър. Двамата се засякоха наскоро на баскетболен мач. По абсолютно същия сценарий беше организирана и първата среща между тях, която направи на пух и прах всички рекорди за приходи от боксов двубой. Why Most of Us Still Root For Manny Pacquiao https://t.co/a2kwyOvL4I pic.twitter.com/WpKFZ9e6ba — BoxingScene.com (@boxingscene) January 19, 2019

Още по темата

0 0 0 0 3 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 4164 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1