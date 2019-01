Баскетбол Будучност победи шампиона в Евролигата 19 януари 2019 | 08:48 - Обновена 0 0 0 0 0



Будучност е на предпоследното (15-о) място в класирането с 14 поражение, а Реал остава на втора позиция с баланс 15-4. Петима играчи на домакините завършиха с двуцифрен точков актив. Норис Коул вкара 14 точки, Коти Кларкс записа 12 точки и 12 борби, Года Битадзе - 13 точки и 10 борби, а Едуин Джаксън и Ърл Кларк реализираха по 10 точки. За Реал се отличи Серхио Люл с 10 точки. .@KKBuducnostVOLI stuns the reigning #EuroLeague champions with a 73-60 home win!



Highlights... pic.twitter.com/6p5PITAnQf — EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2019 В турското дерби от кръга Анадолу Ефес спечели срещу Дарушафака с 82:68 и записа четвърти пореден домакински успех. Ефес остава на четвърто място в класирането с 13-6, а Дарушафака е на последна позиция с 2-17. Адриан Морман беше най-резултатен за победителите с 15 точки, Василие Мичич добави 11. Тони Дъглас се отчете със 17 точки за гостите, а 14 записа Джереми Евънс. .@AnadoluEfesSK records its fourth consecutive win at home!



Highlights... pic.twitter.com/Gg79HWVLnp — EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2019



В Каунас Жалгирис победи гръцкия гранд Панатинайкос с 82:69. Домакините отстъпваха с 16:26 в началото на втората част, но започнаха третата със серия от 13 безответни точки и с 10:2 в началото на последните 10 минути. Аарън Уайт вкара 13 от своите 15 точки през второто полувреме за тима на Жалгирис, Мариус Григонис се отчете с 13. ДеШоун Томас записа 14 точки за гръцкия отбор, Ник Калатес добави 11 точки и 6 асистенции, а Шон Килпатрик вкара 11 точки при дебюта си за тима. In a hard-fought battle, @bczalgiris rallies from a first-half double-digit deficit get the win!



Highlights... pic.twitter.com/n3wNNmtTQe — EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2019 Испанският Баскония спечели срещу гостуващия Армани Милано (Италия) с 80:75 след 17 точки и 8 борби на френския национал Венсан Поарие. За италианците с 27 точки се отличи Майк Джеймс. In a thriller that went down to the wire, @Baskonia grabs his ninth win of the season!



