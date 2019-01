Тенис Плишкова пред Sportal.bg: Не усещам по-голямо напрежение след успехите 19 януари 2019 | 06:59 - Обновена 0 0 0 0 0



"Няма лесни мачове на турнир от Големия шлем. Просто се опитвам да се концентрирам върху това, което правя - тренировки, почивки. Надявам се, че ще стигна далеч тази година, сподели Плишкова пред Sportal.bg преди битката с Камила Джорджи за място на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия.



Осмата в света чехкиня направи големия си пробив през 2016 г., когато стигна до финала на US Open. В него тя водеше с 3:1 в третия сет преди да отстъпи на Анжелик Кербер в битката за титлата. След това Плишкова се изкачи и до номер 1 в световната ранглиста. Тя не мисли, че тези успехи и по-големите очаквания са се отразили на играта й.



"Да, има малко повече очаквания, но имам и по-голям опит. Аз не чувствам по-голямо напрежение. Игнорирам тези неща и се фокусирам върху тениса. Ако играя добре, имам шансове да стигна далеч, но някои неща не се променят. Пак трябва да тренирам, да работя здраво", коментира Каролина.



2019 here we come #letsgoformore pic.twitter.com/CaTooBNgpA — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 6, 2019

Миналия сезон за нея не беше чак толкова успешен и тя реши да направи промени в щаба си, като започна да работи с Кончита Мартинес и Рене Стъбс, като засега това дава резултати. Стъбс беше с нея и й помогна да стигне до титлата в Бризбън, а Кончита ще е водещата фигура в Мелбърн.



"Досега е добре. И двете са тук. Работя повече с Кончита. Харесва ми. Всеки треньор е малко различен. Те могат да ми дадат по нещо различно. Засега побеждавам, така че нещата вървят добре", каза още Плишкова.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн

