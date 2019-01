И днешният ден мина в преговори между Милан и Дженоа

Идеята е Пьонтек да премине в Милан като преотстъпен до лятото с условие за задължително откупуване срещу 40 млн. евро и то без бонусите. Полският национал ще се обвърже с гранда от Милано до лятото на 2023 г. при годишна заплата от 2 млн. евро.

3.74 - Krzysztof #Piatek has scored 13 goals in Serie A this season with an Expected Goals of 9.26 (+3.74 difference), the highest positive difference in the competition so far. Reliable. pic.twitter.com/f06HQraNg1