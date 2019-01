Трансферна цел на Челси се доближава до ПСЖ

Полузащитникът на Зенит Леандро Паредес е близо до завършване на трансфера в Пари Сен Жермен. Според "RMC Sport", 24-годишният аржентинец вече се е договорил с шампиона на Франция. Цената на играча ще е около 50 милиона евро.

Споразумението на Паредес с ПСЖ ще бъде за 4,5 години. Аржентинецът вече е информирал близките си за желанието да отиде в парижкия клуб. Преговорите между двете страни продължават, а Челси също се интересува от играча и отправи оферта. Този сезон Паредес записа 22 мача за Зенит, отбеляза 4 гола и даде 5 асистенции.

