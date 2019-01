Норвегия спечели мъжката щафета в Руполдинг, България завърши на 12-о място

Норвегия спечели щафетата на 4 по 7.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг. Водени от лидера в генералното класиране за Световната купа за сезона Йоханес Тингес Бьо норвежците финишираха за 1:09:53.3 часа като използваха 8 допълнителни патрона и не влязоха в наказателна обиколка.

По последен пост Бьо използва три допълнителни патрона във втората си стрелба и излезе от стрелбището на 1.2 секунда зад представителя на домакините Бенедикт Дол, но по последна обиколка беше убедителен и пресече финала с аванс от 13.5 секунди пред Дол. За Норвегия това е първа победа в щафета за сезона. В състава днес бяха още Ларс Хегле Биркеланд, Ветле Сяастад Кристиансен и тарей Бьо.

На второ място остана отборът на Германия на 13.5 секунди с 6 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. На трета позиция финишира Франция с голямата си звезда Мартен Фуркад. "Петлите" се наредиха на 26.2 секунди зад победителите с 9 допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

Българският отбор в състав Антон Синапов, Владимир Илиев, Димитър Герджиков и Красимир Анев завърши на 12-о място с 12 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Герджиков и Анев направиха много силна стрелба. Първият използва само един допълнителен патрон, а Анев стреля чисто и в двете стрелби.

