Австриецът Марко Шварц спечели първата за сезона алпийска комбинация от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в известния швейцарски курорт Венген. 23-годишният Шварц, който е специалист в слалома, триумфира с общо време от 2:36.92 минути. Той спечели убедително слалома с 48.77 секунди и зае 13-о място в спускането с 1:48.15 минута, но записа най-добро общо време.

За Шварц това е втора победа за сезона и втора в кариерата му. За първи път той победи в градското състезание по паралелен слалом в Осло на 1 януари. Миналогодишният шампион във Венген Виктор Мюфа-Жанде (Франция) остана втори на 42 стотни от секундата, а трети на 1.12 секунда завърши друг французин Алекси Пентюро. Олимпийският шампион в дисциплината от Пьончан 2018 и лидер в генералното класиране Марсел Хиршер (Австрия) пропусна днешното състезание, за да се концентрира върху слалома в неделя.

Marco Schwarz wins the super combined in Wengen, his second WC win this month (and career) https://t.co/edSyfe8NxD pic.twitter.com/cWq8uUmSXg