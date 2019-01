Порто отряза Реал Мадрид за Милитао

Бразилският защитник на Порто Едер Милитао няма да премине в Реал Мадрид през този зимен прозорец, обяви агентът му Джулиано Бертолучи. "Няма никакъв вариант Милитао да премине в Реал Мадрид през този месец. Това обаче не означава, че през лятото няма да подпишем договор с тях", каза Бертолучи, цитиран от "АС".

Squawka Suggests: Éder Militão



"Militão only arrived from Sao Paulo in August 2018, but he has taken to life in Portugal like a duck to water. There will be many prying eyes keeping tabs on the young Brazilian." pic.twitter.com/WJFCm4kDZm