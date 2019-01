Шампионът на Дакар Ал-Атия: Наистина съм щастлив да спечеля с Toyota

Без наличие на особена интрига на финала катарецът Насър Ал-Атия успя да спечели своята трета победа на рали Дакар. Пилотът не се хвана в капана на пясъчните дюни на Перу и съумя да намери перфектната формула между предпазливост и бързина. Така той гарантира първата победа на Toyota в рали маратона.

"Беше много, много трудно рали за всички. Фантастично е, че не допуснах грешки. Беше важно, че от третия ден вече бяхме стабилен лидер и малко по малко създавахме по-голям аванс. Радвам се за Toyota, които печелят за първи път на Дакар. Всички пилоти бяха много силни, всеки искаше да спечели. Когато разбрахме, че състезанието ще е само в Перу и до голяма степен на пясък, почувствахме увереност, защото там сме силни", коментира победителят Ал-Атия, който финишира пред втория Нани Рома (Mini) с 47 минути аванс. Трети завърши Себастиен Льоб (Peugeot) на още час назад.

Nasser Al-Attiyah takes the win on the @dakar, @Toyota's first victory on the event#Dakar2019 pic.twitter.com/IZKD6k4N8z