Зимни спортове Рамона Зибенхофер спечели първа победа в кариерата си за СК, Линдзи Вон се завърна 18 януари 2019 | 15:24 Австрийката Рамона Зибенхофер спечели първа победа в кариерата си за Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като триумфира в спускането в италианския зимен център Кортина Д'Ампецо. 27-годишната Зибенхофер беше най-бърза по съкратеното трасе и финишира за 1:15.44 минути. @lindseyvonn stand tied for 15th with a few racers to come in her season debut downhill in Cortina. No magic today. 1.19 secs. slower than Austrian first-time victor Ramona Siebenhofer. pic.twitter.com/tvh7rahxJS — Brian Pinelli (@Brian_Pinelli) January 18, 2019 Звездата на женските алпийски ски Линдзи Вон (САЩ) се завърна на пистата, след като пропусна началото на сезона заради контузия на коляното. Американката направи грешка и остана едва 15-а с 1:16.63 минута. "Допуснах голяма грешка в средата на трасето. Въпреки това съм доволна. Трябва ми време. Утре и в неделя имам още един шанс", каза Вон пред ARD. Американката се нуждае от още пет победи, за да подобри рекорда на шведската легенда Ингемар Стенмарк от 86 успеха за Световната купа. Втора в Кортина Д'Ампецо остана световната шампионка в дисциплината Илка Щухец (Словения) с изоставане от 40 стотни от секундата, а трета на 46 стотни завърши Щефани Фенийр (Австрия). After 30 starters, here's the results for the Ladies Downhill in Cortina d'Ampezzo. Congratulations to #RamonaSiebenhofer @ilkastuhec #StephanieVenier #fisalpine pic.twitter.com/bTKWhy7Wpr — FIS Ski WC Results (@SkiingResults) January 18, 2019 В генералното класиране за Световната купа Микаела Шифрин (САЩ) има огромна преднина на върха от 1394 точки след 20 старта. Втора е Петра Влъхова (Словакия) с 898, а трета - Уенди Холденер (Швейцария) с 593 точки. В подреждането за малката световна купа в спускането води Никол Шмидхофер (Австрия) с 248 точки, която остана на 12-а позиция в днешното състезание. Втора е Илка Щухец с 238 точки, а трета - Рамона Зибенхофер с 220 точки. SPORTAL.BG Спортни новини

