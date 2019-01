Кардиф взе нападател от Евертън

Новакът във Висшата лига на Англия Кардиф Сити привлече нападателя на Евертън Умар Ниас под наем до края на сезона, обявиха от уелския клуб.

28-годишният сенегалец има 9 гола за Евертън, откакто се присъедини към клуба в началото на 2016 година от руския Локомотив Москва. Очаква се съвсем скоро Кардиф да обяви трансфера и на аржентинския нападател Емилиано Сала от Нант.

Watch Oumar Niasse's first interview as a #Bluebird in full on @CardiffCityTV!



https://t.co/ZtHZDCznyj#CityAsOne pic.twitter.com/BxTkRxUmjf