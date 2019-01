Тенис Мъри очаквано отказа турнирите през февруари 18 януари 2019 | 13:02 0 0 0 0 1 Британският тенисист Анди Мъри очаквано отказа участие в турнирите през следващия месец. Трикратният шампион от Големия шлем има проблеми с контузия на бедрото и не може да се излекува напълно след опарецията преди година. Мъри отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по-рано през седмицата и обяви, че това може да бъде последното състезание в професионалната му кариера. Andy Murray has withdrawn from next month's Marseille Open and he may now decide to undergo hip surgery.



https://t.co/CUz6Ehoseo pic.twitter.com/M8ydI8cLck — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) January 18, 2019 Шотландецът, който имаше заявени участия в Монпелие, Марсилия и Дубай през февруари, каза след поражението си в Мелбърн, че в близките дни ще реши дали да се подложи на нова операция, или ще играе на обезболяващи до "Уимбълдън", където планира да прекрати кариерата си. "Турнирът в Марсилия беше в календара на бившия номер 1 в света, но заради болки в бедрото Анди Мъри може би ще трябва да се подложи на нова операция и поради тази причина участие в следващите няколко състезания, включително и в Марсилия, не е възможно", съобщиха организаторите на надпреварата във френския град от 18 до 24 февруари. This little girl and her speech at @DunblanePrimary on @andy_murray's "Never Give Up" attitude is just



https://t.co/HDCLbfLRQ5 #ATP pic.twitter.com/DnsSqRVIgt — ATP Tour (@ATP_Tour) January 18, 2019 "Тежко, но нямам избор. Исках да се завърна в Марсилия, където спечелих турнир през 2008 година. Този титла, една от първите в кариерата ми, остава страхотен спомен", коментира Мъри. Той ще бъде заменен в основната схема от вицешампиона през 2013 година Томаш Бердих (Чехия). Турнирът в Монпелие стартира на 2 февруари, а в Дубай - на 25 февруари.



