Ронда Раузи ще участва в Mortal Kombat 11

Следващата част на Mortal Kombat - 11-а поредна - представя много по-сериозен спектър на насилие и детайлна графика, но освен това идва с изненада. Колкото и странно да е, господата са решили да поставят и Ронда Роузи в цялата история. Дамата отново ще чупи вратове, при това малко по-успешно от кариерата й в UFC, ама това не е особена драма.

I AM SONYA BLADE!!!!!! Watch the reveal for Mortal Kombat 11!!! #MK11 @MortalKombat https://t.co/MCaXuw1qJ2