Бокс Владимир Кличко води преговори с DAZN за битки с Тайсън Фюри и Антъни Джошуа 18 януари 2019



Сделката, ако се осъществи, ще направи 42-годишния Кличко глобален посланик на DAZN (футболната суперзвезда

DEVELOPING: Wladimir Klitschko has held discussions with DAZN on a lucrative three-fight deal that would end the former heavyweight champion’s retirement, @MikeCoppinger reports, per sources. Plenty of details on potential opponents and more here: https://t.co/dfmYMVohmN — Bible of Boxing (@ringmagazine) January 18, 2019

Като част от сделката DAZN ще направи значително дарение на ЮНЕСКО, в чиято организация с благотворителност се занимават Владимир и Виталий Кличко.



Владимир е обсъдил сделката директно с Лен Блаватник, мажоритарен акционер в DAZN Group, който притежава състояние от около $ 16,3 млрд. Както Кличко, така и Блаватник е роден в Украйна.

Според източници, Кличко, който навършва 43 години през март, би искал първия му двубой да бъде срещу слаб съперник. Една от битките според предложената му сделка ще се състои в Германия, където

Кличко живее и се боксира от години.



Втората обсъждана битка е реванш с Тайсън Фюри.

Британецът победи Кличко с единодушно решение през ноември 2015 г. Вторият им мач беше определен за 2016 г., но на два пъти бе отменен, тъй като Фюри се бореше с депресия и злоупотреба с наркотици. @@@ Третата битка от предложената сделка е: друг реванш, този срещу Антъни Джошуа. Джошуа бе повален в нокдаун в 6-тия рунд, но се събра, за да нокаутира Кличко в 11-ия рунд през април 2017 г.

Кличко не се е боксирал от тогава. Украинецът отново бе в преговори за реванш с Джошуа, но в крайна сметка реши да се оттегли от бокса.



Слуховете за завръщането на Владимир Кличко започнаха миналата седмица, когато се заговори за негов двубой с Дилиън Уайт през април. Но Кличко отрече информацията като я определи като „фалшиви новини“.

SPORTAL.BG Спортни новини

