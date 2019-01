НБА Лейкърс минаха през ОКС и без ЛеБрон (видео) 18 януари 2019 | 11:22 0 0 0 0 1



Кузма вкара 7/12 от тройката, а освен това овладя 8 борби, направи 4 асистенции и отне 4 топки за 36 игрови минути. Ивица Зубац направи невероятно включване от пейката и бе почти перфектен в стрелбата - 12/14 за 2 точки и 2/3 за 3 точки, за да приключи с 26 точки и 12 борби за 28 минути.

The Lakers outlast the Thunder in overtime! pic.twitter.com/0mghIsijoq — ESPN (@espn) January 18, 2019

Лонзо Бол направи “дабъл-дабъл” за победителит с 18 точки и 10 асистенции, а Брендън Инграм така и не намери ритъма си в нападение, вкарвайки едва 1/9 от игра, за да финишира с 8 точки и 11 асистенции.



Редовното време завърши при резултат 122:122, а в допълнителния период гостите бяха далеч по-убедителни и надиграха тотално Тъндър, реализирайки 16 точки срещу само 6 за домакините.

great team win tonight! @Lakers win 138-128 as they take down the Thunder@kylekuzma: 32 pts, 8 rebs, 4 asts@ivicazubac: 26 pts, 12 rebs, 12/14 FG@ZO2_: 18 pts, 6 rebs, 10 asts#LakersInFIVE #LakeShow #LakersNation pic.twitter.com/Dg0sceET5K — Lakers in FIVE (@LakeShowInFIVE) January 18, 2019

Пол Джордж и Ръсел Уестбрук вкараха съответно 27 и 26 точки за ОКС, като Уестбрук направи 13 асистенции и хвана 9 отскочили от ринговете топки, но пропусна 23 шута от игра (7/30). Терънс Фъргюсън с 21 точки, Стивън Адамс със 17 и 15 борби и Джерами Грант с 14 точки бяха останалите баскетболисти на Били Доновън с двуцифрени точкови показатели.



Лейкърс вече имат 25 победи и 21 поражения, а Оклахома Сити е с 26 успеха и 18 поражения.

Michael Beasley had a little wardrobe problem during the Lakers-Thunder game pic.twitter.com/PP3E3jn0AD — SportsCenter (@SportsCenter) January 18, 2019

