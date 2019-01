Тенис Франсис Тиафо пощуря от радост и се направи на Крал Джеймс (видео) 18 януари 2019 | 11:09 - Обновена 0 0 0 0 2

Frances Tiafoe tops Seppi, celebrates with the @KingJames Silencer pic.twitter.com/ODrUAJDkfb — CJ Fogler (@cjzer0) 18 януари 2019 г. Тиафо обаче не е първият спортист, който имитира жеста на Леброн. През 2016 година на олимпийските игри в Рио световният рекордьор в спринта Юсейн Болт направи така наречения The Silencer при спечелването на титлата на 200 метра. Както е известно, Франсис Тиафо ще бъде съперник на Григор Димитров по пътя към четвърфиналите в Мелбърн. Франсис Тиафо се направи на Крал Джеймс след епичната си петсетова победа над Андреас Сепи с 6:7 (3), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3 в третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. 20-годишният американец бе изключително щастлив от факта, че за пръв път в своята кариера отива а 1/8-финал в турнир от Големия шлем и направи жеста, с който баскетболната звезда Леброн Джеймс празнува победите си.Както е известно, Франсис Тиафо ще бъде съперник на Григор Димитров по пътя към четвърфиналите в Мелбърн.

