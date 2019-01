НБА Ембийд и Бътлър осигуриха победа №30 на Сиксърс 18 януари 2019 | 11:05 0 0 0 0 0



Камерунският център, който имаше проблеми с гърба, но въпреки това игра, остана на две асистенции от “трипъл-дабъл” - 22 точки, 13 борби и 8 завършващи подавания за 35 минути игра. Ембийд добави 3 чадъра и 1 отнета топка към статистиката си, докато Бътлър бе най-резултатен с 27 точки, като също направи 8 асистенции към съотборниците си.

Joel Embiid wasn't going to let his back keep him off the court #76ers #Heretheycome pic.twitter.com/0YNFyUY8Bo — Sixers Nation (@PHI_76ersNation) January 18, 2019

Джей Джей Редик реализира 20 точки (6/9 от тройката), а Бен Симънс с 11 точки, 8 асистенции, 8 борби, но и 6 грешки, както и Уилсън Чандлър с 10 точки допълниха реализаторите от стартовите пет. Майк Мускала се включи с 11 точки от пейката, а победителите направиха общо 38 асистенции спрямо само 16 грешки.

The @sixers go into Indiana and win their 3rd straight behind Jimmy Butler (27 PTS, 8 AST) and Joel Embiid (22 PTS, 13 REB, 8 AST)!#HereTheyCome 120#Pacers 96



JJ Redick: 20 PTS, 6 3PM, 5 AST

Ben Simmons: 11 PTS, 8 REB, 8 AST pic.twitter.com/ts5ly3oVmS — NBA (@NBA) January 18, 2019

Тадиъс Йънг бе на висота срещу бившия си отбор и бе най-резултатен в целия мач с 27 точки за Пейсърс. Виктор Оладипо стреля слабо от игра (6/20) и завърши с 15 точки, а Тайрик Евънс се включи с 13 точки като резерва.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 204

