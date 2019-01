Тенис Надежда на домакините е първата 1/8-финалистка в Мелбърн 18 януари 2019 | 04:43 0 0 0 0 1 Надеждата на местните фенове Ашли Барти стана първата състезателка на осминафиналите на Australian Open, правейки дебют в кариерата си на тази фаза, след успех със 7:5, 6:1 над Мария Сакари. Поставената под номер 15 австралийка трябваше да се бори по изключителен начин за спечелването на първия сет, а във втория наложи по-убедително превъзходството си, за да запише лично постижение - второ поредно класиране за 4-и кръг на турнир от "Големия шлем" след това на US Open 2018. Ash Barty has booked a date with either Wozniacki or Sharapova.



https://t.co/Vf19B4Wrd0#AusOpen pic.twitter.com/vqwcX40orr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Барти продължава възходящото си представяне от Ню Йорк насам, което включва и титлата от Турнира на шампионките на WTA в Ухан в края на миналия сезон, както и две победи в турнира "Хопман къп" в началото на 2019-а, последвани от финал в Сидни (загуба от Петра Квитова). Ice bath

Physio

Coffee

Cricket



The rest of @ashbar96's day is all set.#AusOpen pic.twitter.com/GTHtMSn1WG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Тя наниза 13 аса без да направи нито една двойна грешка срещу Сакари, а също реализира 29 уинъра спрямо 20 непредизвикани грешки, докато опонентката й бе по-пасивна със своите девет печеливши удара и цели 26 сбъркани топки. 22-годишната австралийка направи първия пробив за 3:1 в първия сет, но Сакари се пребори, за да го заличи. Последва първия сетбол в полза на представителката на домакините при 5:4, но гъркинята се справи и с тази опасност в срещата. 15-ата поставена обаче си свърши работата два гейма по-бързо и взе превес в резултата, а втората част на двубоя не криеше същата доза интрига.



For the first time, Barty reaches the round of 16 of the #AusOpen pic.twitter.com/A03w3BC9sp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Барти играеше разнообразно и често поставяше топката в средата на противниковото поле, лишавайки Сакари от необходимите й ъгли за изпълнение на ударите. Оттам дойде и големият брой непредизвикани грешки на гъркинята, която загуби пет поредни гейма, а съответно и мача за общо 80 минути игра. Сакари, която е единствената гъркиня в топ 150 на световната ранглиста, не можа да стане първата тенисистка от тази страна в 4-ия кръг в Австралия от 16 години насам. Щастливата и доволна Барти пък ще очаква поставената под номер 3 и миналогодишна шампионка Каролин Вожняцки на осминафиналите, стига датчанката да срази номер 30 в схемата Мария Шарапова.

