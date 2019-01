Снукър След 8 години Дин отново е на 1/2-финал на "Мастърс" по най-лудия начин 18 януари 2019 | 00:30 0 0 0 0 1 По изключително драматичен, вълнуващ и рядко срещан начин Дин Дзюнхуей за първи път от осем години стигна осминафиналите на "Мастърс", след като пребори Люка Бресел с 6:5 в един от най-приятните за гледане и паметни сблъсъци пред около 2000 зрители в "Александра Палас". Първата щека на Азия изоставаше в резултата цели пет пъти, но единственият път, когато поведе, бе в решителния 11-и фрейм и така ще премери сили с големия фаворит за титлата Рони О'Съливан в следващата фаза. DING BATTLES PAST BRECEL



Ding Junhui comes through a dramatic contest against Luca Brecel in a deciding frame to book his place in the Semi-Finals! #DafabetMasters pic.twitter.com/zGekzjLLTa — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Последният път, когато китаецът бе сред топ 4 на "Мастърс"-а, спечели единствената си титла през 2011 година, а сега трябваше да премине през всичко възможно, което снукърът може да предложи. В интерес на истината и двамата майстори на щеката завършиха мача с 90+ процента успеваемост при ударите за вкарване, но Дин реализира двата сенчъри брейка от 125 и 105. В деветия фрейм се случи нещо рядко срещано - китаецът предаде фрейма заради три поредни идентични фаула, което е почти нечувано на най-голямата сцена. Въпреки това той контролираше крайно вълнуващите заключителни две партии и напълно заслужи победата си. Ding wins it!



A break of 65 for Asia's number one, and a thrilling contest is his!



Ronnie O'Sullivan next #DafabetMasters pic.twitter.com/trQwLDZqa9 — World Snooker (@WorldSnooker) January 17, 2019 Люка Бресел се представи повече от достойно и не бива да съжалява прекалено за поражението, въпреки че в доста ключови моменти и особено в последния фрейм направи прекалено много пропуски под напрежение. Белгиецът бе считан за аутсайдер още срещу миналогодишния шампион Марк Алън, но и с победата над него, и с представянето сега срещу Дин, той определено легитимира мястото си сред топ 16 на джентълменския спорт. Също така миналата година Бресел пристигна за "Мастърс" с две щеки и очевидно не се чувстваше напълно комфортно, а сега отново имаше проблеми с "оръжието си", защото още от самото начало на мача тапата му бе видимо повредена, а независимо от това той игра страхотно. Бресел започна сравнително добре двубоя, взимайки първия фрейм, макар без да прави кой знае колко великолепни отигравания. Първата му визита спря неочаквано на 37 след пропуск по черната от оригиналната й позиция, но пък Дин изпълни доста слабо оказалия се единствен атакуващ удар по червена. Въпреки че през цялата продължителност на партията Бресел биваше разсейван от дефект по тапата на щеката му, той успя да затвори фрейма в своя полза със серия от 63. Ding Junhui 0-1 Luca Brecel



Brecel having to contend with a split in the tip of his cue but it doesn't stop him making a 63 break to wrap up the first frame! #DafabetMasters pic.twitter.com/nZzz0VidPA — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Вторият фрейм протече съвсем различно, защото Дин избухна с 15-ия в турнира общо до момента сенчъри брейк, а на всичкото отгоре той представляваше и пълно разчистване на масата. 125 точки в актива на Дзюнхуей за бързо изравняване на резултата на 1:1. Ding Junhui 1-1 Luca Brecel



A tremendous response from Ding as he crashes in a clearance of 125 to swiftly level up! #DafabetMasters pic.twitter.com/VQSWMad5Tt — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 И двамата направиха по един сериозен пропуск по откриваща дълга червена, преди Бресел да подхване серия, започната с невероятен флук. Той се движеше в график за максимум до седмия път, когато трябваше да комбинира с черна, като избра по-безопасния път към синята. С брейк от 74 на сметката си и 67 на масата белгиецът не можа да прати в среден десен джоб една от последните червени, а Дин не предаде фрейма и предпочете да търси снукъри. Китаецът реализира мини серия от 24, но излезе от позиция за предпоследната червена и не можа да я прати в джоба. Бресел довърши започнатото и се позабавлява с по-атрактивни комбинации на последните две червени с цвят, за да поведе с 2:1. Белгиецът сякаш имаше инициативата на масата в първата половина от последния фрейм преди почивката, но това не се изразяваше ефективно в резултата - 14-9 точки. Впоследствие той направи пропуск, когато вече бе време да се възползва от доброто разположение на червените, при което предостави масата на Дин. Първата щека на Азия пое контрол върху зеленото сукно и разчисти до цветовете с брейк от 64, който му бе напълно достатъчен за 2:2 на интервала. И след паузата двамата продължиха отличното темпо, като Бресел избра да не сменя тапата си и това му донесе успех, защото реализаторските му способности бяха на достатъчно добро ниво. Въпреки че имаше проблеми с позиционирането в първите четири-пет удара от визитата си, той компенсира отлично и завърши фрейма с брейк от 87 за 3:2. Ding Junhui 2-3 Luca Brecel



Brecel defiant despite tip trouble and he produces a superb break of 87 to regain the lead! #DafabetMasters pic.twitter.com/MLMxUshM20 — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Невероятната интрига продължи да се разгръща с течение на двубоя, като Дзюнхуей не искаше да позволи да изостава в резултата за дълго и с повече от един фрейм. Китаецът осъществи две резултатни посещения - първо само с 16 точки на сметката си, защото имаше проблем с кенън-шот, от който не получи налична червена, а малко по-късно с 45 на сметката си. Той имаше аванс от 2 точки повече, отколкото бяха останали на масата, съответно можеше да реализира още една комбинация червена-цвят, за да се застрахова. Той обаче остана без позиция по четвъртата последна червена и изигра слаб сейфти удар, но Бресел не можа да вкара повече от едно "дуо" червена-цвят и след фаул (изкарване на червена от масата) предаде фрейма - 3:3. Teнденцията се спази отново в седмия фрейм, макар че този път двамата си размениха по една визита с малък брой натрупани точки и няколко неточности, които ги възпряха да изгрядат солидни брейкове. Всичко за Бресел започна с нов изумителен флук, но впоследствие той успя да се възползва от грешка на Дин и да поведе отново минимално в резултата. Fair play to Ding pic.twitter.com/oikctaGip7 — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Страхотно впечатление направи проявата на спортсменство от страна на китаеца в средата на фрейма, и то когато още никой не бе взел значителен превес в резултата - той си призна за фаул (докосване на бялата при подготовка за удар) без никой да го види и заслужи аплодисментите на зрителите. How about this for an escape?! #DafabetMasters pic.twitter.com/VNld32eQQ1 — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Страхотно впечатление направи проявата на спортсменство от страна на китаеца в средата на фрейма, и то когато още никой не бе взел значителен превес в резултата - той си призна за фаул (докосване на бялата при подготовка за удар) без никой да го види и заслужи аплодисментите на зрителите. Бресел направи много странна и рядко срещана грешка да закачи синята в стремеж да играе по червена, което доведе до моментално предаване на масата на противника и фаул на стойност пет точки. Дин не се нуждаеше от повече подкани и реализира втория си сенчъри брейк в двубоя и общо 16-и в турнира до момента, като направи страхотно разсчистване до кафява на стойност 105 точки за 4:4. Astonishing scenes at Ally Pally as Ding loses the frame on the three-miss rule! #DafabetMasters pic.twitter.com/67rtrDpNg1 — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Важният девети фрейм донякъде нормално започна с по-продължителна тактическа битка, като двамата наредиха шест-седем червени на горния борд и съответно дори някой да подхванеше брейк, нямаше да може лесно да направи печеливша визита. Бресел демонстрира два фантастични сейфти удара и чрез тях си извоюва възможността поне да изгради сметка от 35 точки, като останалите седем червени до горния борд щяха да продължават да създават проблеми на когото и да е. Изненадващо обаче Дин направи напълно немислимото - три поредни фаула с пропуск, които му костваха фрейма! Той имаше пряка видимост към червена, но както често правят играчите, избра да търси контакт с по-безопасна друга 1-точкова топка, само че три пъти не можа през дългия десен борд да направи контакт с кюбола. Китаецът бе уверен, че няма как три пъти подред да сбърка един и същи удар, но точно това се случи и по изумителен начин почти службено фреймът отиде при Бресел - 5:4. DECIDER ALERT



Ding responds well with a 57 break to send this dramatic Quarter-Final the distance at 5-5!



Who will go through? #DafabetMasters pic.twitter.com/SrsU6GNHmG — Live Snooker (@Livesnooker) January 17, 2019 Белгиецът сбърка с тактическо изпълнение в началото на следващата партия, когато нежелана двойна целувка остави налична червена за Дин, но той можа да направи само серия от 32. Останал без правилна позиция за синята, той не се пласира добре за атака на групата червени и двамата отново подхванаха сейфти битка. Китаецът се оказа победител в нея, защото съзря и реализира изключителна дълга червена, а оттам си отвори масата достатъчно, за да изгради солидна серия oт 57 под огромно напрежение - 5:5. Дин трепна първи в 11-ата партия, макар и заради смел опит за крос-дабъл, който не сполучи и остави червената за Бресел. Белгиецът направи няколко наистина трудно изпълнения без никакъв комфорт на позицията и въпреки това имаше само 11 точки на сметката си, а и продължаваше да се бори с масата и да трябва да мисли за кенън-шот. Той спря с 16 точки в актива си и прибегна до сейфти удар, a двамата проведоха напрегната битка със защитни удари. Точно когато Дин взимаше предимство в тях, Бресел правеше грешки, които не бяха наказани само заради невероятния му късмет - в нито един момент той не оставяше налична червена. It's amazing what pressure can do... #DafabetMasters pic.twitter.com/A24Owa6cLz — World Snooker (@WorldSnooker) January 17, 2019 В един момент вече белгиецът нямаше как да разчита само на съдбата и третият му пропуск при опит за атакуване позволи на Дзюнхуей да се развихри най-после между топките. Задачата му не бе лека, особено предвид огромното напрежение, но той се справи по най-добрия начин и с брейк от 71 спечели драматичния и вълнуващ двубой - 6:5! That was one of the best matches in recent Masters history!



Ding Junhui eventually progresses 6-5!



One for the ages! pic.twitter.com/ZCxZDlnYey — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 17, 2019 В един момент вече белгиецът нямаше как да разчита само на съдбата и третият му пропуск при опит за атакуване позволи на Дзюнхуей да се развихри най-после между топките. Задачата му не бе лека, особено предвид огромното напрежение, но той се справи по най-добрия начин и с брейк от 71 спечели драматичния и вълнуващ двубой - 6:5!

