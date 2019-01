Наказаха Гатузо за 1 мач заради обида на съдията

Треньорът на Милан Дженаро Гатузо е получил наказание 1 мач да не води отбора си от скамейката, стана ясно от решение на дисциплинарната комисия на Италианската футболна федерация. Причината са “обидни думи” към съдията Лука Банти за работата му по време на двубоя за Суперкупата на Италия с Ювентус, спечелен от шампионите с 1:0 чрез гол на Кристиано Роналдо.

Гатузо няма да води Милан от скамейката в следващия мач от Серия “А” - гостуване на Дженоа на 21 януари от 16:00 часа в рамките на 20-ия кръг.

Gattuso has received a 1 game suspension from the Sporting Judge after he said 'insulting and offensive words' towards the referee after the Supercoppa final. He will therefore not be on the bench for #GenoaMilan on Monday. pic.twitter.com/P7Xq1u1nHY