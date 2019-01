Снукър О’Съливан на полуфинал в “Мастърс” за 14-и път 17 януари 2019 | 18:20 - Обновена 0 0 0 0 4 Носителят на безпрецедентните 19 титли от “Тройната корона” Рони О’Съливан за 14-и път се класира на полуфиналите в “Мастърс”, след като срази с 6:3 Райън Дей пред препълнената “Александра Палас”. Ракетата бе безапелационен край зеленото сукно и се намираше в добра реализаторска форма, като направи шест брейка над 60 точки, включително и сенчъри от 119. An eighth Masters crown is what @ronnieo147's after this week...



One away from the semis... #DafabetMasters @Dafabet pic.twitter.com/1vyuzoIUJj — World Snooker (@WorldSnooker) January 17, 2019 Гения от Чигуел последователно направи 68. 75, 65, 78, 92 и сенчъри номер 989 в кариерата си, като съвсем скоро се очаква да стигне забележителния юбилей 1000. Осмият фрейм бе най-оспорван в срещата, защото Дей можеше да изравни на 4:4, като водеше с 66 точки, но благодарение на слаб сейфти удар предостави масата на О’Съливан, който разчисти със 78. На полуфиналите Ракетата ще срещне победителя от двойката Дин Дзюнхуей - Люка Бресел.

