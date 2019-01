Моторни спортове Ал-Атия гарантира първата победа на Toyota на рали Дакар 17 януари 2019 | 18:21 - Обновена 0 0 0 0 1 @AlAttiyahN secures the overall win | afianza la victoria final



A.S.O. / DPPI / Eric Vargiolu#Dakar2019 pic.twitter.com/G9ML8EY5V2 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019 Катарецът Насър Ал-Атия записа третата си победа на рали Дакар и първата такава за Toyota в рали маратона. Пилотът проведе перфектно състезание, като в над 80% от него държеше лидерското място в генералното класиране. Автомобилът му издържа на всички предизвикателства в пустините на Перу, която бе едноличен домакин на тазгодишното издание на най-трудното състезание за човек и машина. С второ време Дакар завършва Нани Рома с Mini - на 46 минути изоставане без нито една етапна победа. Почетната стълбичка се допълва от деветкратния WRC шампион Себастиен Льоб, който се състезава с частния отбор PH Sport и Peugeot 3008 и записа най-много етапни победи - 4, но срещна проблеми с надеждността на машината си и навигационни затруднения. Якуб Пржигонски с Mini завърши най-успешния си Дакар с четвърто място на финала, следван от Сирил Депре с бъгито на Mini. След инцидент в предпоследния етап от рали Дакар отпадна Стефан Петерханзел (Mini). Неговият навигатор почувства силни болки в гърба и екипажът приключи участието си малко преди финала. Мосю Дакар не успява да завърши рали маратона за първи път от десет години. Последният десети етап бе спечелен от миналогодишния победител на рали Дакар Карлос Сайнц, който изгуби шансовете си за победа още в началото на тазгодишното издание, когато повреди съществено окачването на автомобила си и изгуби часове в пустинята. Ал-Атия подходи предпазливо в този последен етап и стигна в Лима с 12-о време на девет минути зад Сайнц. "It's fantastic. I'm proud of the team. I want to come back next year." @AlAttiyahN, 3 time winner of the Dakar.



"Es increíble. Me enorgullece por el equipo. Quiero volver el año que viene." Nasser Al-Attiyah, triple vencedor del Dakar.#Dakar2019 pic.twitter.com/YT3YhCmbtj — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019 Ал-Атия спечели първата си победа на Дакар с Volkswagen през 2011 година, а четири години по-късно и с Mini. От 2017 година катарецът работеше тясно с Toyota и в продължение на две години разви автомобила.

