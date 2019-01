Лека атлетика Джо Пейви гони участие на шеста олимпиада на 46 години 17 януари 2019 | 17:38 0 0 0 0 0



Пейви стана най-възрастната жена, която печели европейско злато в атлетиката, след като през 2014 г. триумфира на 10 000 метра на 40 години. Тя стигна до този успех само 11 месеца след раждане.



View this post on Instagram A post shared by Jo Pavey (@jopavey) on Nov 21, 2018 at 10:32am PST “Забравям на колко години съм. Не съм самонадеяна, но ще атакувам шестите си олимпийски игри”, каза Пейви пред BBC.



Британката участва на своята първа олимпиада в Сидни през 2000 година. “Трябва да постигна добър квалификационен резултат тази година и наистина искам да се състезавам в ранната пролет, наслаждавам се на предизвикателството”, допълни майката на две деца.

Преди Олимпиадата в Токио Пейви ще се опита да си гарантира участие на 10 000 метра на Световното първенство в Доха, което ще започне в края на септември.



