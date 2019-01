Моторни спортове Със счупена ръка Тоби Прайс взе титлата на рали Дакар при моторите 17 януари 2019 | 17:39 - Обновена 0 0 0 0 0 - @tobyprice87 has won the 2019 @dakar Rally !



With victory on the 10th and final stage, Price has claimed his second Dakar title and the 18th consecutive win for KTM.#KTM #ReadyToRace #GivesYouWings #Dakar2019 pic.twitter.com/QxbEZbMNjE — KTM Factory Racing (@KTM_Racing) January 17, 2019 Първият австралийски победител на рали Дакар – Тоби Прайс (КТМ) повтори успеха си от 2016 година и въпреки болките от фрактурата в лявата си китка, спечели рали Дакар 2019 в категорията при моторите. Той пое водачеството след отпадането на пилотите на Honda Хоан Бареда, който падна лошо с мотора си в третия етап, и Рики Брабек, чийто двигател се повреди в осмия етап. С успеха на Прайс КТМ продължават тоталната си доминация при моторите на Дакар за 18-а поредна година. @quintanilla102 +19'44"



@tobyprice87 secures the overall win | afianza la victoria final #Dakar2019 pic.twitter.com/khYoVUTht0 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019 Интригата кой ще грабне победата бе голяма преди последния етап. Прайс стартира с едва минута преднина спрямо Пабло Кинтания с Husqvarna в генералното класиране. Кинтания обаче допусна грешка и падна с мотора си само десет километра след старта, докато се опитваше да редуцира пасива си от Прайс. Той нарани десния си крак при падането, но продължи състезанието в опит да запази поне второто си място. Аржентинецът не успя да направи това и завърши Дакар 2019 на трета позиция, а пред него финишира втори КТМ с миналогодишния победител – австриеца Матиас Валкнер. Champions salute champions @tobyprice87 congratulated @quintanilla102 after he completed the last stage with an injured ankle.



Campeones saludan campeones Toby Price felicitó a Pablo Quintanilla por acabar la ultima etapa a pesar de una lesion en el tobillo.#Dakar2019 pic.twitter.com/DErKbsKXEh — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019 На четвърто място остана съотборникът на Кинтания с Husqvarna - Андрю Шорт, докато Ксавие де Султре и Хосе Игнасио Корнехо издърпаха съответно Yamaha и Honda до пето и шесто място. Двама от фаворитите - победителят от 2017 година Сам Съндърланд (КТМ) и Кевин Бенавидес (Honda) получиха тежки наказания съответно за модифициране на мониторинг системата си и за криене на лични записки относно маршрута и отпаднаха от борбата за победа преди предпоследния етап. Най-добрият състезател с Yamaha Адриен ван Беверен остана с горчивина след като в предпоследния етап двигателят на мотора му се повреди. Най-успешната състезателка на рали Дакар Лая Санц финишира на 11-а позиция, което е вторият й най-добър резултат след деветото място през 2015-а.

