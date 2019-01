Рамзи подписа с Ювентус

Ювентус ще обяви официално новината през февруари, след като затвори зимният трансферен прозорец.

Рамзи пристигна в Арсенал през 2008 година от Кардиф Сити. Той отбеляза 53 гола в 253 мача в Премиър лийг за лондончани. През този сезон има 31 двубоя и четири попадения с екипа на "топчиите". Интерес към него проявяваха и Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен.

Going...going...gone?



Sky in Italy are reporting that Aaron Ramsey has signed a pre-contract agreement with @juventusfcen and a medical has been completed.



Follow the latest transfer news here: https://t.co/Gb28TmSXvt