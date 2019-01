Испания Реал Мадрид обмисля дали да плати откупната клауза на защитник на Порто 17 януари 2019 | 16:23 - Обновена 0 0 0 0 0



Оттам са се свързали с агента на 20-годишния бразилец, за да разберат дали е възможно да се стигне до сделка в близкото бъдеще. През лятото клаузата ще нарасне на 75 млн. евро, но няма шанс Милитао да пристигне в испанския тим през тази зима. Порто няма да позволи той да напусне още сега, а и самият футболист не иска да си тръгне по безцеремонен начин. Според изданието Челси и Real Madrid are considering paying Militão's 50M euro buy-out https://t.co/dhcWb66O0J United, Liverpool and Chelsea are in the race for the Porto centre-back pic.twitter.com/tfcUIsOd9f — AS English (@English_AS) January 17, 2019 Милитао премина в Порто миналото лято от Отборът на Реал Мадрид е започнал да действа по плана си да доведе защитника на Порто Едер Милитао на “ Сантиаго Бернабеу ”. Кралския клуб обмисля дали да плати откупната клауза на играча, която е в размер на 50 млн. евро, твърди AS.Оттам са се свързали с агента на 20-годишния бразилец, за да разберат дали е възможно да се стигне до сделка в близкото бъдеще. През лятото клаузата ще нарасне на 75 млн. евро, но няма шанс Милитао да пристигне в испанския тим през тази зима. Порто няма да позволи той да напусне още сега, а и самият футболист не иска да си тръгне по безцеремонен начин. Според изданието Манчестър Юнайтед Ливърпул също следяли изкъсо играча, който е щял да потегли към Англия, но появилият се интерес от европейския клубен шампион е променил ситуацията. Мадридчани от няколко месеца внимателно наблюдавали младия талант, който има договор до 2023 г. с настоящия си клуб.Милитао премина в Порто миналото лято от Сао Пауло за 4 млн. евро, след като контрактът му беше пред изтичане. Той е завършен, бърз и ефективен защитник с много добро изнасяне на топката. През този сезон има 24 мача с два гола и две асистенции. Бързата му адаптация към европейския футбол пасва с профила на играч, когото търсят в Мадрид. Беше избран за най-добър защитник в португалското първенство във всеки един от месеците между септември и декември. Мадридчани ценят високо и поливалентността му, тъй като в Сао Пауло е играл в много мачове като десен бек.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1118 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1