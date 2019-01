Тенис Джокович не даде сет на Цонга, Зверев се измъчи, но продължава напред 17 януари 2019 | 16:17 - Обновена 0 0 0 0 8

23rd meeting #AusOpen pic.twitter.com/iQsymtMPTR — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019 Джокович проби първи в мача - за 3:1 в първия сет, но Цонга веднага направи рибрейк. Последва нов пробив на сърбина, който малко след това поведе с 5:2 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част поведе с 5:3 след пробив в седмия гейм, но Цонга изравни за 5:5. Сърбинът взе подаването на французина в 11-ия гейм и със своя сервис след това затвори втората част. В третия сет световният №1 направи един пробив и това се оказа напълно достатъчно.

Alexander the Great



Zverev survives Jeremy Chardy 7-6(5) 6-4 5-7 6-7(6) 6-1 to reach his third consecutive #AusOpen 3R. pic.twitter.com/MOVsKvVH3f — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019 Следващият съперник на сърбина ще бъде номер 25 Денис Шаповалов (Канада), който спечели срещу Таро Даниел (Япония) с 6:3, 7:6 (2), 6:3.



Четвъртият в схемата Александър Зверев се поизмъчи, но все пак стигна до победата срещу Жереми Шарди от Франция със 7:6 (5), 6:4, 5:7, 6:7 (6), 6:1. Германецът, който наниза 29 аса, пропусна мачбол в тайбрека на четвъртия сет, но в петата част беше безапелационен и даде само гейм на съперника си.

The wild card does it @abolt15 upsets 29th seed Gilles Simon 2-6 6-4 4-6 7-6(8) 6-4 to reach the third round at a major for the first time.#AusOpen pic.twitter.com/5ucxetsli8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019 Зверев ще се опита да премина третия кръг в Мелбърн за първи път в кариерата си в мача срещу Алекс Болт (Австралия). 26-годишният Болт, който участва с "уайлд кард", отстрани номер 29 Жил Симон (Франция) с 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (8), 6:4 и записа най-доброто си представяне в турнирите от “Големия шлем”. Болт спаси 4 мачбола в четвъртия сет по пътя към победата.

Шесткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Поставеният под номер 1 Джокович елиминира участващия с "уайлд кард" Жо-Вилфред Цонга (Франция) с 6:3, 7:5, 6:4 в повторение на финала на турнира от 2008 година, когато сърбинът за първи път триумфира на "Мелбърн Парк". Цонга се опита да се противопостави и в дълги периоди беше равностоен, но Джокович показа изключителната си класа в ключовите моменти.Джокович проби първи в мача - за 3:1 в първия сет, но Цонга веднага направи рибрейк. Последва нов пробив на сърбина, който малко след това поведе с 5:2 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част поведе с 5:3 след пробив в седмия гейм, но Цонга изравни за 5:5. Сърбинът взе подаването на французина в 11-ия гейм и със своя сервис след това затвори втората част. В третия сет световният №1 направи един пробив и това се оказа напълно достатъчно.Следващият съперник на сърбина ще бъде номер 25 Денис Шаповалов (Канада), който спечели срещу Таро Даниел (Япония) с 6:3, 7:6 (2), 6:3.Четвъртият в схемата Александър Зверев се поизмъчи, но все пак стигна до победата срещу Жереми Шарди от Франция със 7:6 (5), 6:4, 5:7, 6:7 (6), 6:1. Германецът, който наниза 29 аса, пропусна мачбол в тайбрека на четвъртия сет, но в петата част беше безапелационен и даде само гейм на съперника си.Зверев ще се опита да премина третия кръг в Мелбърн за първи път в кариерата си в мача срещу Алекс Болт (Австралия). 26-годишният Болт, който участва с "уайлд кард", отстрани номер 29 Жил Симон (Франция) с 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (8), 6:4 и записа най-доброто си представяне в турнирите от “Големия шлем”. Болт спаси 4 мачбола в четвъртия сет по пътя към победата.

Още по темата

0 0 0 0 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2098 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1