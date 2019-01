ММА Хабиб Нурмагомедов: Конър не заслужава реванш, не направи нищо 17 януари 2019 | 15:07 0 0 0 0 2 Три месеца след като победи Конър Макгрегър и защити титлата си на шампион в леката категория, Хабиб Нурмагомедов изглежда изобщо не е заинтересован от още един двубой срещу заклетия си враг. "Реванш за какво? Преди последния ни двубой той говореше какви ли не глупости. Но след като влязохме в клетката, той не направи нищо." Нурмагомедов доминира над Макгрегър при двубоя им в UFC 229 през октомври. Той имаше преимущество 58-34 при ударите, а освен това свали и "The Notorious" три пъти, преди да го принуди да се предаде в четвъртия рунд. You will live with this shame all your life, bi...#tapmachine #mactaper pic.twitter.com/Mp109O2Rns — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 12, 2019 С тази победа Нурмагомедов увеличи статистиката си на 27 двубоя, а в UFC той е с 11 победи и нито една загуба от 2012-та насам.



За сега не е ясно какво предстои за дагестанеца. Последните слухове са, че може да се изправи срещу Тони Фъргюсън като част от едно от най-невероятното издания на UFC, в което също може би ще участва и Макгрегър. mma.bg

