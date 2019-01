Тенис Григор и Надал против промени в ATP, Джокович е на друго мнение 17 януари 2019 | 14:55 - Обновена 0 0 0 0 0



Според информация на "Дейли Телеграф" на събирането на Съвета на играчите преди старта на Откритото първенство на Австралия мненията по въпроса са били разделени. Президентът на Съвета Новак Джокович отказа да коментира какво мисли по въпроса, но според мнозина той е за промяна.



Темата бе широко коментирана в Мелбърн, като мнозина защитиха Кермод, сред които бяха Григор Димитров и Рафаел Надал. "Мисля, че смяната на Крис Кермод би била една от най-големите грешки. Тенисът е в толкова добро състояние в момента. Имаше толкова много позитивни промени. Аз не бих го направил", коментира Григор.



Nadal, Dimitrov support Kermode -

A growing band of players, including PC boss Djokovic and member Pospisil, are pushing for change at the ATP to distribute more funding to players.

The redistribution would be targeted to players outside the top 50. https://t.co/3jaDWXJCYy — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) January 14, 2019

Надал бе доста по-краен, като заяви, че от Съвета на играчите не са го потърсили, за да поискат мнението му. "Не съм в Съвета вече, но никой от там не поиска мнението ми. Ако искат да прочетат мнението ми, ще ви кажа. Вярвам в дългосрочните проекти. Не мисля, че е добре твърде често да има промени. Мисля, че Крис вероятно свърши някои добри неща, не виждам достатъчно негативни неща, за да не продължи да заема поста", коментира испанецът.



Роджър Федерер заяви, че трябва да се проведат разговори между него, Джокович и Надал. Новак побърза да уточни, че решение относно Кермод не е взето. Той допълни, че се планират разговори с Роджър, Рафа и всеки, който е заинтересуван.



I don't understand this at all. https://t.co/5SdrHJ3zhB via @TelegraphSport — Shannon Clarke (@_clarkeshannon) January 17, 2019

Днес пък "Телеграф" публикува писмо, което Стан Вавринка е изпратил до Съвета на играчите, в което изрази възмущение от идеята за смяна на шефа на ATP.

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн Григор Димитров и Рафаел Надал застанаха зад президента на ATP Крис Кермод. Темата около бъдещето ръководство на мъжкия тенис бе коментирана от всички водещи играчи и е на път да преизвика разрив между тях. До края на месеца ръководството на ATP трябва да гласува дали настоящият президент да остане на поста си.Според информация на "Дейли Телеграф" на събирането на Съвета на играчите преди старта на Откритото първенство на Австралия мненията по въпроса са били разделени. Президентът на Съвета Новак Джокович отказа да коментира какво мисли по въпроса, но според мнозина той е за промяна.Темата бе широко коментирана в Мелбърн, като мнозина защитиха Кермод, сред които бяха Григор Димитров и Рафаел Надал. "Мисля, че смяната на Крис Кермод би била една от най-големите грешки. Тенисът е в толкова добро състояние в момента. Имаше толкова много позитивни промени. Аз не бих го направил", коментира Григор.Надал бе доста по-краен, като заяви, че от Съвета на играчите не са го потърсили, за да поискат мнението му. "Не съм в Съвета вече, но никой от там не поиска мнението ми. Ако искат да прочетат мнението ми, ще ви кажа. Вярвам в дългосрочните проекти. Не мисля, че е добре твърде често да има промени. Мисля, че Крис вероятно свърши някои добри неща, не виждам достатъчно негативни неща, за да не продължи да заема поста", коментира испанецът.Роджър Федерер заяви, че трябва да се проведат разговори между него, Джокович и Надал. Новак побърза да уточни, че решение относно Кермод не е взето. Той допълни, че се планират разговори с Роджър, Рафа и всеки, който е заинтересуван.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3105

1