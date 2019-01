Моторни спортове Вижте всички участници за "Състезанието на шампионите" 2019 17 януари 2019 | 13:22 - Обновена 0 0 0 0 0 The celebration of motorsport that is the @RaceOfChampions takes place this weekend in Mexico. The drivers will go head to head on this special track at the Autodromo Hermanos Rodriguez



@RaceOfChampions #ROCMexico pic.twitter.com/yrM269Lti6 — Autosport (@autosport) January 17, 2019 Асът на американските автомобилни серии НАСКАР Дани Суарес ще се изправи срещу четирикратния шампион във Формула 1 Себастиан Фетел още в първата фаза на индивидуалното традиционно Състезание на шампионите (RoC). Тази година то ще се проведе в Мексико Сити. Освен Суарес домакините ще бъдат представени и от бившия Ф1 пилот Естебан Гутиерес, който ще се бори с новия пилот на Ред Бул Пиер Гасли. Синът на Ф1 легендата Михаел Шумахер – Мик ще се състезава с друг мексиканец – Мимо Рохас. Двамата най-бързи пилоти от всяка група ще продължат към четвъртфиналите. В денят преди Състезанието на шампионите ще се проведе състезанието за Купата на нациите, където десет отбора са разделени в три групи. Фетел ще си партнира с Мик Шумахер, представяйки отбор Германия, след като години наред постигаше успехи в това състезание с неговия баща - седемкратния Ф1 шампион Михаел Шумахер. Well it is that time once again. Race Of Champions in Mexico. The team and @wirehive have scaled up the infrastructure and prepped the #Umbraco site for the flood of traffic. The @SagittariusMktg event management software is good to go. Are we ready for #ROCMexico? Let’s do this! pic.twitter.com/6KNWUVD1tY — Richard Brisley (@RichardBrisley) January 17, 2019 Купата на нациите (събота, 19 януари) Група А Германия (Себастиан Фетел и Мик Шумахер)

Мексико (Естебан Гутиерес и Патрисио О'Уард)

Мексико 2 (Мимо Рохас и Бенито Гуера)

Франция (Пиер Гасли и Лоик Дювал) Група В Бразилия (Елио Кастроневес и Лукас ди Граси)

Мексико 3 (Дани Суарес)

Сим Рейсинг (Ензо Бонита) Група С Скандинавия (Том Кристенсен и Йохан Кристоферсон)

Великобритания (Дейвид Култард и Анди Приол)

САЩ (Раян Хънтър-Рей и Джоузеф Нюгардън) Състезанието на шампионите (неделя, 20 януари) Група А Давид Култард (Великобритания), 13-кратен победител във Формула 1

Том Кристенсен (Дания), 9-кратен победител в "24-те часа на Льо Ман"

Патрисио О'Уард (Мексико), Индикар пилот

Анди Приол (Великобритания), трикратен шампион в Световните серии за туристически автомобили Група В Йохан Кристоферсон (Швеция), двукратен раликрос шампион

Лукас ди Граси (Бразилия), шампион във Формула Е

Джоузеф Нюгардън (САЩ), Индикар шампион

Лоик Дювал/Елио Кастроневес Група С Себастиан Фетел (Германия), четирикратен шампион във Формула 1

Дани Суарес (Мексико), НАСКАР шампион

Бенито Гуера (Мексико), пилот на спортни автомобили

Мимо Рохас/Мик Шумахер Група Д Пиер Гасли (Франция), пилот на Ред Бул във Формула 1

Естебан Гутиерес (Мексико), бивш Ф1 пилот за Заубер и Хаас

Раян Хънтър-Рей (САЩ), победител в Индианаполис 500 и Индикар шампион

Ензо Бонито, e-sports шампион

