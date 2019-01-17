Десподов: Трудно се играе в ЦСКА

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Гадже обвини футболист на Тотнъм в домашно насилие, арестуваха го
Футболистът на Тотнъм Серж Орие е прекарал няколко часа в ареста в Лондон. Той е бил задържан по обвинение в домашно насилие от приятелката си Хенча Войт.Това е станало вечерта преди дербито на "шпорите" с "Манчестър ...Виж още
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ЦСКА
Нападателят на ЦСКА-София Кирил Десподов даде интервю за предаването "FIFA Football.
Ето част от изявлението на звездата на "червените".
"ЦСКА има невероятен дух, притежава манталитет на победител, бори се за всичко. На моменти не е никак лесно, но ние се опитваме да останем позитивни, да тренираме здраво, да даваме най-доброто от себе си на терена, за да постигнем целите, които клубът си е поставил.
Отговорността е голяма, защото играя за най-великия отбор в България. Доста е трудно, но за мен винаги е било удоволствие да нося червената фланелка и да се раздавам. В миналото тимът е побеждавал грандове. Трябва да се докажем пак на европейската сцена - работим здраво, за да го направим. Вярвам, че в близко бъдеще ще го постигнем. Ще върнем ЦСКА на върха", заявява Десподов.
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(Гост) 62
отговор
"Въпреки че нашият отбор е силен и няколко пъти става шампион, има много малко фенове. Липсва ми пълният стадион и песните на феновете, които не спират и за минута да ни подкрепят.” Рейтинг: 2 0
(Гост)
Нормално е да има по-малко фенове след като са от много малък град.Идвайки тук е знаел много добре къде идва.Единствените му успехи са с Лудогорец.С Ботафого където е играл има едно голямо НИЩО. Рейтинг: 0 1
(Гост)
Все едно си попаднал във вакум : Цар Киро защо мислиш е първият човек построил аквариум в гигантски размери на футболен стадион Рейтинг: 0 0
(Гост) 61
отговор
https://web.facebook.com/s/696284210478598/ най добрата група за спортни залози Рейтинг: 0 0
(Гост) 60
отговор
Понеже приказвате какво казал Ренан. „Това, което не харесвам във футбола от Източна Европа, е техническото ниво. Говоря за България и страните около нея. Смея да кажа, че е леко грозен. Не е на много високо ниво. Залага се само на шутиране”, споделя Ренан.. „Хубаво е, че има много бразилци в отбора, като втора националност, което позволява да играем футбол повече по земя и имаме повече техническо качество.” Рейтинг: 3 1
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(Гост)
Разбрахте ли плашипутарници като ха и другите защо Лудогорец разчита на бразилците , които вие наричате цигани и не знам какво още ? Рейтинг: 2 2
(Гост)
Нормално е да защитава циганския футбол. Обективно е единствено мнението му за липсата на всякакви фенове на катуна, откакто цар Киро си ги прибра на село. Рейтинг: 0 0
(Гост)
А прочете ли че казва че отбора няма фенове и играе пред празни трибуни? Или и този е 'олигофрен' и не е видял пълните с публика сектори? Рейтинг: 1 1
(Гост)
Пред колко фенове играе ЦСКА-София когато не играе с Лудогорец или Левски ? 500-600 фена при рекламираните много милйони. Рейтинг: 0 1
(Гост)
Циганския футбол както го наричаш докарва тази страна до Световен шампион когато си поискат.Ние дето игарем арийския футбол докъде сме стигнали бе комедиант ? Докъде стигна твоя отбор ? Рейтинг: 0 0
(Гост) 59
отговор
Десподов заслужава уважение, както и неговото старолико путе, с физионмия на главния прокурор и гнусна, дебела и назобена от преяждане свиня сотирка цацкаров. Рейтинг: 1 3
(Гост) 58
отговор
А още по-трудно е да се надуват ежедневно кавали на цар Киро Рейтинг: 3 1
(Гост) 57
отговор
ФИФА снимат филм за ЦСКА и интервюто е по този повод. Десподов доста добре е представил отбора и целите, както винаги го прави в интервюта. Защо от ФИФА не са снимали филм за циганския футбол, ами търсят ЦСКА? Най-големият и стойностен клуб в България : Рейтинг: 3 1
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(Гост) 56
отговор
ЦИГАНЕТО Е НОМЕР 1 В МАХАЛАТА ЛОВЕЧ Рейтинг: 5 1
(Гост) 55
отговор
На туй цесека-софия старото му име как беше? Рейтинг: 4 1
(Гост)
Литекс ловеч Рейтинг: 4 0
(Гост) 54
отговор
НЯМА КУПА,НЯМА ТИТЛА,НЯМА ЛЕВСКИ-СОФИЯ..САМО ФК ЛЕСНИ-1992 КОРВАТА НА ГРАНДА ЦСКА Рейтинг: 2 2
(Гост)
СЕЛЯК, НЯМА И ЦСКА.....ИМА ТИРЕ ПРЕКРЪСТЕНО ОТ ЛОВЕЧ ,....А ,ТИТЛА ,КОГА -УМРЕЛЯК,ТАЗИ ГОДИНА ТРЕТА ПОРЕДНА КАЛЪФКА . Рейтинг: 2 2
(Гост) 53
отговор
Деспутк0,на теб по пътя ти е трудно да вървиш дюстабан,камо ли футбол да играеш Рейтинг: 3 0
(Гост)
ТИХООООООО,ТЕЛЕ.ТИХО.ЧЕ ЩЕ ТЕ ДАМ НА АГЕНТ НИКОЛАЙ ДА ТЕ ОПРАШИ В ЗАДНИЯТ ДВОР Рейтинг: 2 2
(Гост)
Е6ал съм ти майката турска свин4уго Рейтинг: 2 0
(Гост) 52
отговор
това е Литекс бре , бездарник Рейтинг: 2 3
(Гост)
ЕЙ ТЕЛЕ.ТИХО БЕ,НЕ СТЕ ЛЕВСКИ,ВИЕ СТЕ ИЗПУШЛЯЦИ СЪЗДАДЕНИ ПО МУШЕНИЧЕСКИ НАЧИН 1992-РА ГОДИНА. КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАШ,,,НЯМА ЛЕВСКИ,НЯМА И ДА ИМА Рейтинг: 1 1
(Гост) 51
отговор
Цирк Рейтинг: 3 2
(Гост)
ТЕЛЕТО ЛИ?? ТАКА Е.ЛУД Е ЗАВАЛИЯТА...АМА ТОЙ Е ОБЪРКАН ОЩЕ В ЗАРОДИША СИ,БАЩА МУ ГО Е СИПАЛ С ЧЕРПАКА ВЪВ ВАГИНАТА НА МАЙКА МУ,ОБЪРКАЛ Е ЧОРАЙБЕТО СИ С ТЕЛЕШКО ВАРЕНО...АЛКОХОЛИК Е БИЛ Рейтинг: 0 1
(Гост) 50
отговор
ТЕЗИ "ЛИТЕКС" ЗАЩО ИМАТ ПОВЕЧЕ ФЕНОВЕ ОТ ЛЕФСКИ-1992??? ЛЕФСКИТО НЕ БЯХА ЛИ ОТ НАЙ ЗАПАДНИЯТ КВАРТАЛ НА БОТЕВГРАД-ПОДУЯНЕ Рейтинг: 2 2
(Гост) 49
отговор
Кото и да прайте - Литекс сте!! Рейтинг: 8 2
(Гост)
КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ,НЕ СТЕ ЛЕВСКИ!! ЛЕВСКИ УМРЕ 1992-РА.ТОВА Е ОТБОР НА ОЛИГАРСИТЕ КОИТО СИ ПЕРЪТ ПАЧКИТЕ Рейтинг: 2 3
(Гост) 48
отговор
АБЕ КОГА ИСТИНСКИЯТ ЛЕВСКИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ИГРАЕ В ПЪРВА ЛИГА?? -ЧЕ ТО ТОВА Е СБЮРЪТЪК ОТ ТРИ РЕГИСТРИРАНИ ОТБОРА КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ОНЗИ ОТБОР ОТ 1914. -НАВЯРНО СЛЕД 4 ГОДИНИ,КАТО МИНАТ ПРЕЗ ЗОНИТЕ,3-ТА,2-РА И ТОГАВА. АМА ТО МАЙ ФОРМАТА ПАК ЩЕ ГО СМЕНЯТ,ТА МОЖЕ И ОЩЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА,АМА С КОЙ:: С КНЯЗ КИРИЛ ЛИ,СЪС СПОРТИСТ-КРЕМИКОВЦИ ЛИ,С ПОЩЕНЕЦ ЛИ,С РАКОВСКИ ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ЗЛАТИН ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ПЕШО ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ЛАФЧИС ЛИ..ИЛИ С ВИТОША -БИСТРИЦА???? СКОЙТО И ДА СА ПАК ЩЕ СА ТУПАНА НА ГРАНДА ЦСКА. Рейтинг: 3 2
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(Гост)
И с главни букви да пишеш пак същия тъпак ще си останеш! Левски е един, играе си в А група, а вие сте ловешки утайки!!! Рейтинг: 3 3