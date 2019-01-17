Десподов: Трудно се играе в ЦСКА

Нападателят на ЦСКА-София Кирил Десподов даде интервю за предаването "FIFA Football.

Ето част от изявлението на звездата на "червените".

"ЦСКА има невероятен дух, притежава манталитет на победител, бори се за всичко. На моменти не е никак лесно, но ние се опитваме да останем позитивни, да тренираме здраво, да даваме най-доброто от себе си на терена, за да постигнем целите, които клубът си е поставил.

Отговорността е голяма, защото играя за най-великия отбор в България. Доста е трудно, но за мен винаги е било удоволствие да нося червената фланелка и да се раздавам. В миналото тимът е побеждавал грандове. Трябва да се докажем пак на европейската сцена - работим здраво, за да го направим. Вярвам, че в близко бъдеще ще го постигнем. Ще върнем ЦСКА на върха", заявява Десподов.