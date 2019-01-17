ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 2:1 Ботев (Пловдив)

последен:
16.12.2018

Черно море - ЦСКА-София

следващ:
16.02.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Нестор Ел Маестро
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Десподов: Трудно се играе в ЦСКА

17 януари 2019 | 09:14 - Обновена
Десподов: Трудно се играе в ЦСКА

Нападателят на ЦСКА-София Кирил Десподов даде интервю за предаването "FIFA Football.

Ето част от изявлението на звездата на "червените".

"ЦСКА има невероятен дух, притежава манталитет на победител, бори се за всичко. На моменти не е никак лесно, но ние се опитваме да останем позитивни, да тренираме здраво, да даваме най-доброто от себе си на терена, за да постигнем целите, които клубът си е поставил.

Отговорността е голяма, защото играя за най-великия отбор в България. Доста е трудно, но за мен винаги е било удоволствие да нося червената фланелка и да се раздавам. В миналото тимът е побеждавал грандове. Трябва да се докажем пак на европейската сцена - работим здраво, за да го направим. Вярвам, че в близко бъдеще ще го постигнем. Ще върнем ЦСКА на върха", заявява Десподов.


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Добави коментар ›› Коментари (62)

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Рейхан
(Гост) 62
отговор
17 януари 2019 | 11:49

"Въпреки че нашият отбор е силен и няколко пъти става шампион, има много малко фенове. Липсва ми пълният стадион и песните на феновете, които не спират и за минута да ни подкрепят.” Рейтинг: 2 0

до Рейхан
(Гост)
17 януари 2019 | 11:51

Нормално е да има по-малко фенове след като са от много малък град.Идвайки тук е знаел много добре къде идва.Единствените му успехи са с Лудогорец.С Ботафого където е играл има едно голямо НИЩО. Рейтинг: 0 1

ha
(Гост)
17 януари 2019 | 11:52

Все едно си попаднал във вакум : Цар Киро защо мислиш е първият човек построил аквариум в гигантски размери на футболен стадион Рейтинг: 0 0

асасас
(Гост) 61
отговор
17 януари 2019 | 11:49

https://web.facebook.com/s/696284210478598/ най добрата група за спортни залози Рейтинг: 0 0

Относно Ренан
(Гост) 60
отговор
17 януари 2019 | 11:44

Понеже приказвате какво казал Ренан. „Това, което не харесвам във футбола от Източна Европа, е техническото ниво. Говоря за България и страните около нея. Смея да кажа, че е леко грозен. Не е на много високо ниво. Залага се само на шутиране”, споделя Ренан.. „Хубаво е, че има много бразилци в отбора, като втора националност, което позволява да играем футбол повече по земя и имаме повече техническо качество.” Рейтинг: 3 1

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Относно Ренан
(Гост)
17 януари 2019 | 11:46

Разбрахте ли плашипутарници като ха и другите защо Лудогорец разчита на бразилците , които вие наричате цигани и не знам какво още ? Рейтинг: 2 2

ha
(Гост)
17 януари 2019 | 11:50

Нормално е да защитава циганския футбол. Обективно е единствено мнението му за липсата на всякакви фенове на катуна, откакто цар Киро си ги прибра на село. Рейтинг: 0 0

sante_dog
(Гост)
17 януари 2019 | 11:50

А прочете ли че казва че отбора няма фенове и играе пред празни трибуни? Или и този е 'олигофрен' и не е видял пълните с публика сектори? Рейтинг: 1 1

до sante_dog
(Гост)
17 януари 2019 | 11:53

Пред колко фенове играе ЦСКА-София когато не играе с Лудогорец или Левски ? 500-600 фена при рекламираните много милйони. Рейтинг: 0 1

до ha
(Гост)
17 януари 2019 | 11:55

Циганския футбол както го наричаш докарва тази страна до Световен шампион когато си поискат.Ние дето игарем арийския футбол докъде сме стигнали бе комедиант ? Докъде стигна твоя отбор ? Рейтинг: 0 0

Серсемин
(Гост) 59
отговор
17 януари 2019 | 11:42

Десподов заслужава уважение, както и неговото старолико путе, с физионмия на главния прокурор и гнусна, дебела и назобена от преяждане свиня сотирка цацкаров. Рейтинг: 1 3

Тошеви сис
(Гост) 58
отговор
17 януари 2019 | 11:39

А още по-трудно е да се надуват ежедневно кавали на цар Киро Рейтинг: 3 1

ha
(Гост) 57
отговор
17 януари 2019 | 11:38

ФИФА снимат филм за ЦСКА и интервюто е по този повод. Десподов доста добре е представил отбора и целите, както винаги го прави в интервюта. Защо от ФИФА не са снимали филм за циганския футбол, ами търсят ЦСКА? Най-големият и стойностен клуб в България : Рейтинг: 3 1

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ЦСКА
(Гост) 56
отговор
17 януари 2019 | 11:30

ЦИГАНЕТО Е НОМЕР 1 В МАХАЛАТА ЛОВЕЧ Рейтинг: 5 1

васерман
(Гост) 55
отговор
17 януари 2019 | 11:30

На туй цесека-софия старото му име как беше? Рейтинг: 4 1

Svineeba4
(Гост)
17 януари 2019 | 11:46

Литекс ловеч Рейтинг: 4 0

ИСТОРИЯ
(Гост) 54
отговор
17 януари 2019 | 11:28

НЯМА КУПА,НЯМА ТИТЛА,НЯМА ЛЕВСКИ-СОФИЯ..САМО ФК ЛЕСНИ-1992 КОРВАТА НА ГРАНДА ЦСКА Рейтинг: 2 2

ник
(Гост)
17 януари 2019 | 11:33

СЕЛЯК, НЯМА И ЦСКА.....ИМА ТИРЕ ПРЕКРЪСТЕНО ОТ ЛОВЕЧ ,....А ,ТИТЛА ,КОГА -УМРЕЛЯК,ТАЗИ ГОДИНА ТРЕТА ПОРЕДНА КАЛЪФКА . Рейтинг: 2 2

Svineeba4
(Гост) 53
отговор
17 януари 2019 | 11:24

Деспутк0,на теб по пътя ти е трудно да вървиш дюстабан,камо ли футбол да играеш Рейтинг: 3 0

ГОВЕДО ЕБАЧ
(Гост)
17 януари 2019 | 11:27

ТИХООООООО,ТЕЛЕ.ТИХО.ЧЕ ЩЕ ТЕ ДАМ НА АГЕНТ НИКОЛАЙ ДА ТЕ ОПРАШИ В ЗАДНИЯТ ДВОР Рейтинг: 2 2

Svineeba4
(Гост)
17 януари 2019 | 11:44

Е6ал съм ти майката турска свин4уго Рейтинг: 2 0

Elл - Припознавач с тире
(Гост) 52
отговор
17 януари 2019 | 11:23

това е Литекс бре , бездарник Рейтинг: 2 3

ИСТОРИЯ
(Гост)
17 януари 2019 | 11:25

ЕЙ ТЕЛЕ.ТИХО БЕ,НЕ СТЕ ЛЕВСКИ,ВИЕ СТЕ ИЗПУШЛЯЦИ СЪЗДАДЕНИ ПО МУШЕНИЧЕСКИ НАЧИН 1992-РА ГОДИНА. КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАШ,,,НЯМА ЛЕВСКИ,НЯМА И ДА ИМА Рейтинг: 1 1

Луд
(Гост) 51
отговор
17 януари 2019 | 11:19

Цирк Рейтинг: 3 2

ФЕН
(Гост)
17 януари 2019 | 11:21

ТЕЛЕТО ЛИ?? ТАКА Е.ЛУД Е ЗАВАЛИЯТА...АМА ТОЙ Е ОБЪРКАН ОЩЕ В ЗАРОДИША СИ,БАЩА МУ ГО Е СИПАЛ С ЧЕРПАКА ВЪВ ВАГИНАТА НА МАЙКА МУ,ОБЪРКАЛ Е ЧОРАЙБЕТО СИ С ТЕЛЕШКО ВАРЕНО...АЛКОХОЛИК Е БИЛ Рейтинг: 0 1

АБЕ
(Гост) 50
отговор
17 януари 2019 | 11:18

ТЕЗИ "ЛИТЕКС" ЗАЩО ИМАТ ПОВЕЧЕ ФЕНОВЕ ОТ ЛЕФСКИ-1992??? ЛЕФСКИТО НЕ БЯХА ЛИ ОТ НАЙ ЗАПАДНИЯТ КВАРТАЛ НА БОТЕВГРАД-ПОДУЯНЕ Рейтинг: 2 2

Абе,... Литекс сте!!
(Гост) 49
отговор
17 януари 2019 | 11:14

Кото и да прайте - Литекс сте!! Рейтинг: 8 2

СУДЖУК
(Гост)
17 януари 2019 | 11:19

КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ,НЕ СТЕ ЛЕВСКИ!! ЛЕВСКИ УМРЕ 1992-РА.ТОВА Е ОТБОР НА ОЛИГАРСИТЕ КОИТО СИ ПЕРЪТ ПАЧКИТЕ Рейтинг: 2 3

ФЕН
(Гост) 48
отговор
17 януари 2019 | 11:11

АБЕ КОГА ИСТИНСКИЯТ ЛЕВСКИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ИГРАЕ В ПЪРВА ЛИГА?? -ЧЕ ТО ТОВА Е СБЮРЪТЪК ОТ ТРИ РЕГИСТРИРАНИ ОТБОРА КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ОНЗИ ОТБОР ОТ 1914. -НАВЯРНО СЛЕД 4 ГОДИНИ,КАТО МИНАТ ПРЕЗ ЗОНИТЕ,3-ТА,2-РА И ТОГАВА. АМА ТО МАЙ ФОРМАТА ПАК ЩЕ ГО СМЕНЯТ,ТА МОЖЕ И ОЩЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА,АМА С КОЙ:: С КНЯЗ КИРИЛ ЛИ,СЪС СПОРТИСТ-КРЕМИКОВЦИ ЛИ,С ПОЩЕНЕЦ ЛИ,С РАКОВСКИ ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ЗЛАТИН ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ПЕШО ЛИ,С ЛЕВСКИ НА ЛАФЧИС ЛИ..ИЛИ С ВИТОША -БИСТРИЦА???? СКОЙТО И ДА СА ПАК ЩЕ СА ТУПАНА НА ГРАНДА ЦСКА. Рейтинг: 3 2

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Цецо Гипса
(Гост)
17 януари 2019 | 11:16

И с главни букви да пишеш пак същия тъпак ще си останеш! Левски е един, играе си в А група, а вие сте ловешки утайки!!! Рейтинг: 3 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Жеферсон пътува към Испания
                
                
                  Жеферсон пътува към Испания

                 
                
              

              

                
                  
                  Звездата на ЦСКА 1948: Най-добрият съм, Царско село действат по някаква тяхна програма
                
                
                  Звездата на ЦСКА 1948: Най-добрият съм, Царско село действат по някаква тяхна програма

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев Пд взима бразилец
                
                
                  Ботев Пд взима бразилец

                 
                
              

              

                
                  
                  Ривалдиньо: Не мисля за договора с Левски
                
                
                  Ривалдиньо: Не мисля за договора с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море отпътува за лагер в Турция с група от 26 футболисти
                
                
                  Черно море отпътува за лагер в Турция с група от 26 футболисти

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Готви ли се обединение между ЦСКА-София и ЦСКА ...
14 ноември 2018

Скандали, разправии, нападки, агресия и тежки обвинения. Това представляваше картинката, която обрисуваше случващото се между ЦСКА-София и ЦСКА 1948 в последните две години. В настоящия момент има наченки на промяна в ...









							
							
						

						
						






Георги Георгиев-Гецата: На Ел Маестро му липсва ...
15 декември 2018

Бившият халф на ЦСКА и Ботев (Пловдив) Георги Георгиев-Гецата даде интервю за “Тема Спорт”, в което анализира играта на двата отбора и коментира бъдещето на Тодор Неделев.
- Г-н Георгиев, какви са ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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