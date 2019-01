Снукър Безмилостен Селби си уреди най-вълнуващия 1/4-финал на "Мастърс" срещу Тръмп 17 януари 2019 | 00:26 0 0 0 0 0 Световният номер 1 Марк Селби не само напомни за най-добрата си форма, а направо надскочи установените представи за хегемонията си в последните години в снукъра. Той започна със слаб първи фрейм, но след това разпиля Стивън Магуайър с 6:2 и спечели убедително 30-ия си мач в кариерата в "Мастърс", класирайки се за четвъртфиналите. RESULT: Mark Selby produces a trio of century breaks on the way to a 6-2 victory over Stephen Maguire to complete the Quarter-Final line-up! #DafabetMasters pic.twitter.com/7XcgZWLlr2 — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Той реализира три сенчъри брейка от 115, 125 и 133 и добави още две солидни поредици от 95 и 96, за да се поздрави с успеха - странното бе, че двата истински завързани фрейма отидоха на сметката на Магуайър, който обаче направи прекалено много нелепи неточности, за да се надява на по-добра съдба срещу безмилостния си съперник. Watching @markjesterselby tonight like... #DafabetMasters pic.twitter.com/7EmqmnXrvN — World Snooker (@WorldSnooker) January 16, 2019 Селби има вече 22 победи и 8 поражения в "Мастърс", а на четвъртфиналите го очаква Джъд Тръмп, като именно това се очертава като най-звездния и поне на хартия най-вълнуващ сблъсък от следващата фаза. Веселяка от Лестър обаче ще трябва да демонстрира същата непоколебимост, за да прескочи и Асото в колодата, защото за стандартите му само четвъртфинал в "Александра Палас" не е особено постижение. Sublime scoring session from @markjesterselby...



Three tons & three half-centuries sweep aside Stephen Maguire [6-2]!



It's gonna be a Selby-Trump quarter final! #DafabetMasters pic.twitter.com/Q6rRsylyH8 — World Snooker (@WorldSnooker) January 16, 2019 Световният номер 1 спечели една титла през сезона в Шампионата на Китай, но от доста време не е оставял следа в турнирите от "Тройната корона" и ще се стреми отново да напомни, че е стандартът в снукъра, с който другите да се сравняват в дългосрочен план на най-голямата сцена. Магуайър спечели фрейма, главно заради много слабото представяне на Селби, който имаше неточности по всички показатели, а шотландецът все пак направи брейк от 45 точки. В него той взимаше смели решения, защото искаше с тази визита да си подпечата партията, но сбърка елементарно по последната червена. Веселяка от Лестър пък я реализира и разви черната, долепена за горния борд, макар с това да жертва позиция за комбинация с цвят. Той постави снукър зад черната, от който Магуайър се измъкна почти катастрофално, защото просто заложи жълтата за "жълтия" джоб. Селби я вкара, но се пласира впоследствие зле за кафявата, която не можа да отбележи, а пък Магуайър го направи и поведе в резултата с 1:0. Mark Selby 1-1 Stephen Maguire



A terrific response from Selby as he powers in a break of 115 to square it up early on! #DafabetMasters pic.twitter.com/NSpx2CVvc9 — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Двамата отново сравнително дълго време се "дуелираха" тактически, преди да бъде отбелязана и една червена, а вследствие на това 1-точковите топки биваха разпръснати доста благоприятно по масата. Също така майсторите на щеката обмисляха ударите си повече от минута, преди Магуайър да направи грешка и практически да остави не само налична червена за Селби, но и цялата маса. Веселяка от Лестър се събуди и реализира сенчъри брейк от 115 точки, разчиствайки до синя. "Стотачката" е 551-ва в кариерата му и 27-ма в "Мастърс", а дори и да бе вкарал розовата и черната, пак нямаше да доближи личния си рекорд откъм големина на брейка в историята на турнира, който е 141. Световният номер 1 за малко не добави и още един сенчъри на сметката си, но спря на 95 след неуспех по кафявата с механичен мост. Въпреки това, серията му бе предостатъчна за втори пореден убедителен фрейм, отново вдъхновена от грешка на Магуайър. Шотландецът се стремеше да играе позитивно и взе отново смело решение да атакува червена, но пропусна и отново неточността му бе наказана безмилостно от противника. Mark Selby 3-1 Stephen Maguire



Three frames on the spin for a red hot Selby as he piles in a clearance of 125 to extend his lead at the interval!



Live streaming https://t.co/SqOZc9JHoq pic.twitter.com/VNNb2OK72l — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Магуайър съвсем изпадна в беда в следващия фрейм, защото Селби направи почти пълно разчистване на масата от 125 точки - сенчъри номер 552 в кариерата му и 28-мо в "Мастърс", което бе вдъхновено от много дързък плант в самото му начало. Така Веселяка от Лестър поведе с 3:1 и сериозно застраши да разгроми противника, тъй като в трети пореден случай го отвя и взе партиите с една визита. Mark Selby 3-2 Stephen Maguire



The former UK Champion gets over the line in a tactical fifth frame to reduce the deficit. #DafabetMasters pic.twitter.com/lQNVcbLopF — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Моментално след интервала Селби можеше да вкара първата си червена с флук, но вместо това нямаше късмет и тя застана между челюстите на горния десен джоб. Така Магуайър имаше шанс да направи по-продължителна визита за първи път от първия фрейм, но спря на 37, след като пропусна групата в опит за кенън-шот и избра сейфти. Впоследствие шотландецът направи нелош защитен удар, но остави шот-ту-нотинг на Селби, който пък го реализира и заплаши да открадне фрейма, защото масата не бе чак толкова трудна, че да не може да я покори с една визита. Веселяка от Лестър обаче изненадващо сбърка по предпоследната червена и брейкът му спря на 36, като останаха съмнения за кик. След надлъгване по последните две червени и частичен успех за Магуайър по тях се стигна до впечатляващо реализиране на жълтата от негова страна, но Селби остана на масата в търсене на нужните му два снукъра - 30 точки аванс при 22 на масата. Веселяка от Лестър притискаше съперника си в тактическия дуел, до момента в който сам не си затвори черната като опция за поставяне на снукър, а Магуайър реализира синята и розовата, за да намали на 3:2. Mark Selby 4-2 Stephen Maguire



Three centuries in four frames from Selby as he adds a sensational 133 clearance to restore a two-frame cushion! #DafabetMasters pic.twitter.com/GgtDRJFW1B — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 След като хвърли толкова усилия и нерви (и време), за да изтръгне петия фрейм, шотландецът направи само един удар в шестия, но той бе слабо сейфти изпълнение и моментално провокира Селби да се възползва. Световният номер 1 отговори безмилостно със сенчъри брейк номер 553 в кариерата, 33-и този сезон и 29-и в "Мастърс"-а - първото пълно разчистване в мача на стойност 133 за 4:2. Този път Селби остави червена за съперника си в ранния етап на фрейма и Магуайър поде серия от едва 28, защото въпреки трудните вкарани топки, отново бе предаден от нежелан вторичен контакт. Именно той остави налична червена за Селби, който разчисти безапелационно до черна и за малко не реализира още една стотица - "само" 96 за 5:2, като това бе петият му фрейм, взет с една визита. Mark Selby 5-2 Stephen Maguire



Selby continues his prolific run of breaks with a 96 to go within one of the winning line! #DafabetMasters



Live streaming https://t.co/SqOZc9s5ZQ pic.twitter.com/N0nhThx415 — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Селби побърза да заеме позиция край зеленото сукно и в следващата партия, само че трябваше да се задоволи само с 20 точки на сметката си, тъй като нямаше късмет при вторичния разбиващ удар и прибегна до сейфти. Той бързо получи отново възможност да се върне между топките, но точно при аванс от 65 и 67 оставащи на масата Веселяка от Лестър не сполучи с кенън-шота си. Въпреки всичко с механичен мост той реализира мачбола си, подрязвайки трудна червена, но пък направи нелеп пропуск по комбинацията със зелена. Селби се ядоса, но Магуайър веднага стане да му стисне ръката, незаинтересован от повече битка - 6:2 и успех в 30-ия мач на световния номер 1 в "Мастърс"!

