Бокс WBC назначи реванш между Уайлдър и Фюри

Край на спекулациите около следващия най-дългоочакван двубой в тежката категория на професионалния бокс. Световният боксов съвет официално назначи битка реванш между шампиона Дионтей Уайлдър и претендента Тайсън Фюри, с което изключва вариант някой от двамата да се изправи срещу Антъни Джошуа на 13 април. За всички фенове на бойните спортове бе ясно, че след противоречивото равенство между Фюри и Уайлдър на 2 декември миналата година, реваншът е неизбежен. Сега обаче с решението си WBC подкрепя идея той да бъде моментален и двамата да не провеждат други битки между двубоите помежду си. Fight ordered #WilderFury2 has officially been ordered by the WBC.



• Deadline for free negotiations is February 5th

• If parties can't come to an agreement it will go to a purse bid

• If it does go to a purse bid then it will be a 60/40 split in Deontay Wilder's favour pic.twitter.com/kVA8QWXMBR — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 16, 2019 Промоутърът на Фюри Франк Уорън наскоро обяви намерението реваншът да се проведе преди месец юни тази година, а дестинацията вероятно отново ще бъде САЩ, но не Калифорния. Също така двамата боксьори все още не са се разбрали за разпределението на финансовите приходи от дългоочакваната среща, но не би трябвало да губят много време в преговори. По правилника на WBC двамата трябва да стигнат до споразумение за реванша до 5 февруари, а в противен случай приходите ще бъдат разделени 60:40 в полза на шампиона Уайлдър.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

