Снукър Тръмп най-накрая срази Уилсън 16 януари 2019 | 19:11 0 0 0 0 0 Джъд Тръмп най-после прекрати негативната си поредица срещу Кайрън Уилсън и го отстрани с 6:2 в първи кръг на най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата - “Мастърс”. Миналата година Асото в колодата отстъпи и в четирите си двубоя срещу този противник, но сега беше безапелационен и дори в един момент заплаши да нанесе 19-ото поражение на опонент “на нула” в знаменития турнир. ♠ RESULT: Judd Trump wraps up a 6-2 victory over rival Kyren Wilson to reach the Quarter-Finals! #DafabetMasters pic.twitter.com/DBUoH7ty7J — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Тръмп поведе с 5:0 фрейма, но все пак Уилсън успя да запази честта си, по подобие на вчерашния двубой между Бари Хоукинс и Шон Мърфи, когато сценарият се разви по същия начин - 5:0, 5:2 и 6:2. Oще самото начало на двубоя бе перфектно за Тръмп - той откри с невероятен брейк от 128 точки, а във втората партия имаше две визити с мини серии, чрез които събра 94 и поведе с 2:0. Към този момент Уилсън още не бе реализирал нито една топка, но в третия фрейм имаше идеална възможност да се отчете. Той обаче спря на 57 след пропуск по лесна зелена и по крайно болезнен начин Тръмп направи разчистване на стойност 58, за да увеличи аванса си. Judd Trump 4-0 Kyren Wilson



Things go from bad to worse for last year’s beaten finalist as he squanders another lead in frame four and Trump makes an 81 to make it four without reply!



Live streaming https://t.co/SqOZc9JHoq pic.twitter.com/1RbCsZcwK2 — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Уилсън поведе отново, макар този път само с 39, но пак визитата му бе преждевременно прекратена с грешка. Тръмп отговори с 81 за 4:0, а след интервала финалистът от миналата година пак си изпати от елементарен пропуск - по червена - която позволи на Асото да дръпне с 5:0. До унизителен разгром не се стигна, защото Уилсън спечели шестата партия със серия от 73, а в седмата бе на прага да бъде изхвърлен. Judd Trump 5-1 Kyren Wilson



The Warrior gets off the mark with a 73 break to avoid the whitewash! Any way back from here? #BBCSnooker pic.twitter.com/sNm6neLw5e — Live Snooker (@Livesnooker) January 16, 2019 Тръмп обаче не можа три пъти да приключи двубоя и съперникът му с разчистване от 41 намали на 5:2. Това бяха последните точки в мача на Уилсън, който не вкара топка в осмия фрейм, а Тръмп го взе с брейк от 72 за крайното 6:2. Тръмп обаче не можа три пъти да приключи двубоя и съперникът му с разчистване от 41 намали на 5:2. Това бяха последните точки в мача на Уилсън, който не вкара топка в осмия фрейм, а Тръмп го взе с брейк от 72 за крайното 6:2.

