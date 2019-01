Ювентус - Милан 0:0, "росонерите" без Игуаин

Отборите на Ювентус и Милан играят при резултат 0:0 в сблъсък за Суперкупата на Италия. Срещата се играе в Джеда и противопостави двата отбора, които са печелили отличието рекордните 7 пъти.

Първата възможност беше 4-ата минута, но Коща стреля в опасна близост от дясната греда на Донарума. После в 17-ата минута Кансело също стреля силно покрай дясната греда на гостите. Бакайоко пропусна да се възползва от лошо излизане на Шчесни, а Киелини завърши лошо светкавична контраатака на "бианконерите". В 35-ата минута гол на Матюиди беше отменен поради засада.



Последните минути на първата част Юве натисна съперника, а в 43-ата минута Кристиано Роналдо се размина с това да вкара фантастичен гол. Португалецът се изхвърли във въздуха и стреля от воле, но топката тупна в земята и премина на сантиметри от горната греда на Донарума. Последва и най-добрата възможност за "червено-черните", когато Чалханоглу отправи диагонален удар, но Шчесни изби и след това хвана топката.

"Бианконерите" са безспорният фаворит заради тоталната си доминация в италианския футбол през последните години, а и заради по-добрата си моментна форма. В Милан обаче са амбицирани да вдигнат трофея и да зарадват изстрадалите си привърженици. "Росонерите" са обнадеждени от факта, че Юве загуби три от последните си четири мача за Суперкупата. През 2014 година Старата госпожа отстъпи след дузпи на Наполи, през 2016-а по същия начин падна от Милан, а през 2017-а загуби драматично с 2:3 от Лацио.

Ювентус направи дубъл на домашната сцена през миналия сезон, затова ще си оспорва трофея с финалиста за Купата на Италия. До момента Юве освен 7-те победи, има и 6 загубени финала, докато успеваемостта на Милан за Суперкупата е по-добра: 7/10.

Общо за десети път от 31 издания на Суперкупата мачът ще е извън пределите на Италия. През 1993 година срещата се игра във Вашингтон, а през 2003-а домакин беше Ню Джърси. Година по-рано спорът за ценния трофей се състоя в либийската столица Триполи. През 2009, 2011, 2012 и 2015 година мачът за Суперкупата се игра в Китай, а през 2014 и 2016 година - в Катар.

