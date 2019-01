Германия Щутгарт брои 12 милиона за защитник от Галатасарай 16 януари 2019 | 18:30 - Обновена 0 0 0 0 0

1 - Check out the comparison between Ozan Kabak and Benjamin Pavard in 2018/19 all competitions. Successor. pic.twitter.com/kVPb0aOb11 — OptaCan (@OptaCan) January 16, 2019

Вестник Сабах съобщава, че сделката е на стойност 12 милиона евро, но самият футболист е обещал да говори по преминаването си едва след като бъде представен. Турската държавна телевизия ТРТ отбелязва, че това е най-сериозният изходящ трансфер като финансова рамка за Галатасарай.

BREAKING: #VfB have agreed to sign the Turkish wonderkid Ozan Kabak from #Galatasaray for a €12m transfer fee. [@TurkcellBiPSpor] #TurkishSuperLig #Bundesliga pic.twitter.com/zjl6cEXEDJ — Turkish Super Lig (@FootyTurkish) January 16, 2019

Самият Дженгиз описва Йозан като талантлив и прям млад спортист и също така отбелязва, че трансферът би трябвало да бъде пример на младите футболисти от цялата страна, че мечтите им могат да станат реалност. През този сезон Кабак има 13 мача за Галатасарай в първенството и 4 в Шампионската лига.



