Надал отново демонстрира чувство за хумор в Мелбърн (видео)

Рафаел Надал си осигури място в третия кръг на Australian Open след чиста победа над Матю Ебдън, с което вече заема трето място във вечната класация за победи в Мелбърн. Той спечели за 57-ми път и задмина Стефан Едберг, като пред него остават Роджър Федерер и Новак Джокович.

След двубоя световният №2 отговори на въпросите на Джон Макенроу, свързани със състоянието му и с плановете му за края на кариерата. Рафа не пропусна и отново да накара феновете да се посмеят.

