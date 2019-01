Тенис Важното накратко за следващия противник на Григор Димитров в Мелбърн 16 януари 2019 | 16:19 - Обновена 0 0 0 0 2 Най-добрият български тенисист Григор Димитров преодоля Пабло Куевас в четири сета и за шести пореден път се класира за третия кръг на Australian Open. Следващият му противник ще бъде италианецът Томас Фабиано, който малко по-рано по крайно драматичен начин елиминира Райли Опелка със “супер тайбрек” в петия сет. Giant slain! 7ft Reilly Opelka hit 67 aces but still loses to 5ft 8in Thomas Fabbiano, who hit just two in their Aus Open clash today pic.twitter.com/KFfQTs5RMX — James Cornish (@cornishop) January 16, 2019 Това ще бъде първи двубой между италианеца и родения в Хасково наш топ тенисист, като любопитното е, че Фабиано спечели, независимо че 213-сантиметровият му съперник от САЩ наниза 67 аса. Самият Фабиано е висок само 173 сантиметра и на 26 май ще навърши 30-годишна възраст. Също така италианецът има два двубоя срещу български опонент - той победи със 7:6(2), 4:6, 6:1 и 6:3, 6:1 Александър Лазов през 2015 година на финали на турнири от сериите "Фючърс" в Тунис. В началото на турнира в Мелбърн Фабиано заемаше 102-ра позиция в световната ранглиста, като за първи път в кариерата си достига до 3-и кръг в Австралия. Той вече има 7 победи в 16 мача от “Шлема”, но е перфектен, когато се стигне до петсетова битка - той е побеждавал и в трите случая до момента. “Жертвите” му вече са Джордан Томпсън на US Open 2017, Матю Ебдън на “Ролан Гарос” 2018 и сега Опелка в Австралия. Secondo turno degli Australian Open:



Reilly Opelka 2 metri e 13 centimetri. 67 ace.

Thomas Fabbiano 1 metro e 73 centimetri. 2 ace.



L’ha spuntata Fabbiano al quinto set pic.twitter.com/Tycr7XJFiU — Sportellate.it (@Sportellate_it) January 16, 2019 Той е професионалист от 2005 година, като още нито е печелил титла на ниво АТР, нито е играл финал. Най-високата позиция в кариерата му е 70-а, стигната през септември 2017-а. На ниво АТР той има 17 победи и 40 поражения, като е спечелил до момента 1 506 891 долара от наградните фондове, но те ще се увеличат със 111 909 от наградния фонд в Австралия за достигнатия трети кръг.

