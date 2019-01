НБА Роуз премина 10 000 точки в НБА 16 януари 2019 | 16:06 0 0 0 0 0

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5 — NBA (@NBA) January 16, 2019

30-годишният Роуз се нуждаеше от 529 мача, за стигне до кота "10 000", а средната му статистика като професионалист е 18.9 точки, 5.7 асистенции и 3.5 борби средно на мач. Разбира се показателите му можеха да са още по-впечатляващи, ако не бяха многбройните контузии, които Ди Роуз преживя през годините. With his 11th point tonight, Derrick Rose reached 10,000 for his career pic.twitter.com/4knjrzRT10 — ESPN (@espn) January 16, 2019 Дерик Роуз изживява истинско баскетболно прераждане през настоящия сезон в Минесота, а в единадесетата си година като професионалист премина и границата от 10 000 вкарани точки. Най-младият MVP в историята на НБА вече има 10 004 точки в редовния сезон, след като се включи с 15 точки за 22 минути като резерва при разгромното поражение на Тимбърулвс от Филаделфия със 107:149.30-годишният Роуз се нуждаеше от 529 мача, за стигне до кота "10 000", а средната му статистика като професионалист е 18.9 точки, 5.7 асистенции и 3.5 борби средно на мач. Разбира се показателите му можеха да са още по-впечатляващи, ако не бяха многбройните контузии, които Ди Роуз преживя през годините.

